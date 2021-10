Se billedserie Socialminister Astrid Krag besøgte mandag Udsatterådet i Køge. Foto: Anders Holt

Send til din ven. X Artiklen: Socialminister får råd med fra de udsatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialminister får råd med fra de udsatte

Køge - 12. oktober 2021 kl. 06:01 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Mandag besøgte social- og ældreminister Astrid Krag Køge, hvor Udsatterådet havde inviteret hende til at komme forbi og høre mere om deres arbejde. Og tage gode råd med hjem.

Det var både en mulighed for Udsatterådet Køge til at fortælle om deres daglige arbejde og om, at føler sig overset af kommunen og nogle gange også af Socialministeriet. Men det var også en mulighed for ministeren til at få input med hjem fra brugere, der føler, de sidder fast i systemet med deres idéer til at løse ting.

Udsatterådet består af både fagpersoner, politikere, SSP og repræsentanter for eksempelvis voldsramte, misbrugere og hjemløse. Hver kommune har et sådant råd.

Men ikke alle er tilfredse med deres egne arbejdsvilkår.

- Det er et problem, at gode projekter sættes i gang, hvor alle de gode tiltag så forsvinder, så snart projektet er slut, lød det fra Mikhael Saxtorph. Han er medlem af Udsatterådet på vegne af LAP (Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere).

- Nu kommer der også en 10-års plan for psykiatrien. Kunne man eksempelvis få Rådet for Socialt Udsatte til at beskrive, hvordan Udsatterådene kan være med i tankerne, når den plan skal realiseres, spørger han.

Og ministeren var lydhør.

- Det er interessant at se på, hvordan man får mere fokus på implementering af projekter og også af de penge, der sættes af. Det vil jeg tage med til statsministeren, som selv har talt netop meget om det, siger Astrid Krag.

- Det er også interessant at se på, om ikke også udsatterådene i kommunerne skal inddrages mere, siger hun.

Men Mikhael Saxtorph mener også, at det er kritisk, at Køge Kommune ikke har støttet op om en tidligere rapport fra brugerne i Udsatterådet.

- Nogle af embedsmændene i rådet ville ikke skrive under. Så rapporten blev fremsendt som brugersidens rapport og ikke hele rådets, siger han.

Så det undrer ham og andre medlemmer, at kommunen ikke bruger Udsatterådet mere aktivt.

- Det overordnede formål med rådet er at lytte til og anvende brugernes erfaringer, siger han.

- Der er forskellige måder at indrette Udsatterådene på fra kommune til kommune. Men Jeg tror også, det er en fordel, at have netop embedsmænd med i rådene, sagde Astrid Krag.