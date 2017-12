Udvalgsmedlem i Skoleudvalget Pernille Sylvest (S) peger på at skabe mere fleksible læringsrum på skolerne i Køge Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokratiet vil have fleksible læringsrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokratiet vil have fleksible læringsrum

Køge - 04. december 2017 kl. 20:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Socialdemokratiet i Køge glæder man sig over den nye analyse af skolernes faglige rammer, men ligesom Venstre ser partiet gerne, at man tænker masterplanen sammen med den lignende rapport om vedligeholdelse af kommunens bygninger, der udkom tidligere i år.

- Jeg savner lidt, at man havde været ude og snakke sammen med de andre politiske udvalg. Der er forskellige masterplaner i forskellige udvalg, for eksempel i Ejendoms- og Driftsudvalget. Jeg så gerne, at det blev tænkt sammen og var mere tværgående, siger Pernille Sylvest (S), medlem af Skoleudvalget i Køge Kommune.

Hun mener, at man godt kan se på både de pædagogiske rammer og bygningsmassen i samme ombæring.

- Rammerne er essentielle for skolernes udvikling, og det er noget, vi gerne vil prioritere, men førsteprioriteten er at have nogle lokaler, som man ikke bliver syg af at være i. Næste prioritet handler om kreative rammer og læringsmiljøer, siger Sylvest og uddyber:

- De steder, hvor det regner ind, og der er risiko for skimmelsvamp, skal vi kigge på først. Men jeg mener ikke, at den ene ting behøver udelukke den anden.

Når det kommer til de faglige rammer, så vil den socialdemokratiske politiker arbejde for, at man nytænker de klassiske undervisningslokaler.

- Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere »lærende kvadratmeter«, som kan bruges til andet end at side ned og få tavleundervisning. Her ville det være oplagt med nogle kreative miljøer, siger Pernille Sylvest.

Hun mener, at mere kreative og fleksible rammer kan have en positiv effekt på elevernes uddannelse.

- På det generelle plan ser jeg gerne, at der kommer mere fleksibilitet ind i indretningen på skolerne. Det vil betyde, at lærerne kan tilbyde undervisning på forskellige måder og i forskellige læringsmiljøer, siger Pernille Sylvest.

Udvalgsmedlemmet slår fast, at det store arbejde med at implementere masterplanens forslag skal være et bredt samarbejde.

- Udmøntningen skal ske sammen med skoler og forældrebestyrelser. Det skal ikke bare være en politisk øvelse på rådhuset. Forældrene på den enkelte skole skal være med til at prioritere, for det er dem, der skal bruge det, og dem der ved mest om den enkelte skoles behov, siger Pernille Sylvest.

relaterede artikler

Ny analyse: Skolernes faglige rammer sakker bagud 04. december 2017 kl. 13:45