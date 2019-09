Socialdemokratiets Køge-Lejre kreds ønsker en stærk S-profil som afløser for Henrik Sass Larsen som kredsens folketingskandidat. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Socialdemokratiet i gang med at finde Sass' afløser

Køge - 03. september 2019

Politisk gennemslagskraft og stærke kommunikative evner. Det står øverst på stillingsbeskrivelsen for den person, som skal efterfølge Henrik Sass Larsen som folketingskandidat i Køge-Lejre kredsen.

Mandag vedtog Socialdemokratiets Køge-Lejre kreds en køreplan for valget en ny folketingskandidat på en generalforsamling. Målet er, at der skal vælges en kandidat i slutningen af november eller begyndelsen af december.

- Vi har vedtaget en tidsplan med en generalforsamling den 25. november, hvor valg af folketingskandidat behandles. Hvis ingen af kandidaterne her opnår 2/3 af stemmerne, så bliver der en urafstemning, som vil være afsluttet den 10. december, fortæller Jesper Hesselberg Andersen, der blev genvalgt som kredsformand på generalforsamlingen i går.

Hvis der kun er én kandidat, vil vedkommende blive valgt den 25. november.

Forinden vil der være en opstillingsprocedure, der kræver, at en kandidat kan mønstre 25 stillere, det vil sige 25 medlemmer, som indstiller kandidaten.

På generalforsamlingen blev der også fremlagt en profil, eller et stillingsopslag med de kriterier, som kredsen ønsker af deres nye kandidat.

- Vi har drøftet, at vi meget gerne vil have en S-profil. En, der har gennemslagskraft, både politisk og internt i partiet. Det skal være en, der er stærk kommunikativt, også på sociale medier, og så selvfølgelig en der passer til vores område, siger Jesper Hesselberg Andersen.

Derimod er det ikke et krav, at folketingskandidaten skal være fra Køge eller Lejre.

- Vi vil gerne have en, der bor på Sjælland eller i Storkøbenhavn, som har nærhed til kredsen, men for os er det ikke et krav, at man har bopæl i kredsen.

At det er en folketingskreds, der har nærhed til hovedstaden og en del af den stemmemæssigt store Sjællands Storkrerds, gør omvendt Køge-Lejre kredsen til en attraktiv kreds for kandidater at stille op i, påpeger Jesper Hesselberg Andersen.

- Det er et af områdets styrker, at vi har nærhed til hovedstaden, så det er nemt at komme frem og tilbage. Det er et område i vækst. Der sker noget i både Køge og Lejre kommuner. Begge kommuner og alle byerne heri er kendetegnet ved at have en høj identitet. Så tilbyder vi en velfungerende organisation. Vi har mange partiforeninger og aktive medlemmer, og så har vi den politiske ledelse i de to kommuner med borgmestre, udvalgformænd og byrådsmedlemmer, siger han.

Jesper Hesselberg Andersen fortæller videre, at der allerede nu er en god interesse for det ledige kandidatur.

- Alle ved at vi er åbne, så vi har mange, der henvender sig til os. Men vi har ikke haft en procedure før nu, hvor vi har vedtaget den på generalforsamlingen. Så det er først nu, at vi har en måde at håndtere henvendelserne på, siger Hesselberg Andersen og fortæller, at kandidatudvalget mødes i begyndelsen af november.

- Der ser vi på, hvem har henvendt sig, hvem vi kunne tænke os og så er det der, at ballet åbnes.

Køge-Lejre kredsen blev ledig, efter at Henrik Sass Larsen kort efter folketingsvalget i Juni meddelte, at han ikke ville genopstille. Han meddelte samtidig, at han er syg. Det er endnu uafklaret, om Henrik Sass Larsen bliver rask til at indtage sin plads i Folketinget, når folketingsåret indledes den 1. oktober.

Jesper Hesselberg Andersen blev genvalgt som formand for Køge-Lejre kredsen for to år.