? Det handler om at drømme og tænke stort, men vi skal også være realistiske, siger Pernille Sylvest (S), der peger på Collstrupgrunden som et muligt sted til en ny skole, hvis økonomien er til det.

Socialdemokratiet drømmer stort - men er en ny skole realistisk?

Køge - 20. oktober 2021 kl. 18:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Der tegner sig i øjeblikket et billede af, at flere skoler i Køge Nord og Midt bliver presset på pladsen i klasseværelserne de kommende år, når antallet af elever øges og behovet for at finde en løsning på pladsproblemerne stiger.

Skal der bygges en helt ny skole? Skal en eksisterende udvides? Eller noget helt tredje?

Det har DAGBLADET spurgt Pernille Sylvest (S) om. Hun er i dag byrådsmedlem, en del af Skoleudvalget og kandidat til det kommende kommunalvalg.

Vi mødes på Søndre Havn. Ikke langt fra de mange nybyggede boliger, der er skudt op af områdets sandede jord og har givet plads til endnu flere borgere. Oktoberregnen har taget til, så vi dropper gåturen og sætter os ind i varmen hos Pakhuset Braunstein.

Det såkaldte Køge Kyst-område er et af flere steder i kommunen, hvor der bygges nye boliger, og i takt med en generel tilvækst i antallet af borgere, stiger presset på skolerne i specielt den østlige del af kommunen.

Spørger man Sylvest, er der et stort behov for at tage hånd om pladsproblemet.

- Men det er svært at sige noget om, hvor stort behovet bliver. Det afhænger også af, hvad tilflytterne vælger af skole, påpeger hun.

Socialdemokraten understreger først og fremmest, at diskussionen om fremtiden for skolerne skal tages sammen med både børn, forældre og skolebestyrelserne.

- Det er jo deres skoler, så vi skal spørge dem, hvad de tænker. Skal vi bygge nyt eller ej? Det er en spændende snak, lyder det fra Pernille Sylvest.

Collstrupgrunden i spil? Hun løfter sløret for, at en mulighed bestemt kunne være at bygge en »ny og moderne skole«, eksempelvis på den såkaldte Collstrupgrund øst for Køge Station. Det vil dog kræve, at kommunen finder 400 millioner kroner, vurderer Sylvest, og det er måske ikke så realistisk.

- Der er ingen konkrete planer om det lige nu, men generelt har vi ikke så meget plads til at udvide, så det er også begrænset, hvor vi ville kunne bygge nyt. Det handler om at drømme og tænke stort, men vi skal også være realistiske, erkender hun.

Hvor realistisk er det, at Køge Kommune og et kommende byråd vil kunne finde flere hundrede millioner kroner til at bygge en helt ny skole?

- Vi skal jo spare de kommende år, så det ligger ikke lige til højreskøjten. Men det handler om prioritering, og måske skal vi nedprioritere noget på andre områder i en periode, siger Sylvest.

Optimal udnyttelse En anden løsning kunne være at udnytte den eksisterende plads på de nuværende skoler bedre. Det peger Pernille Sylvest på, for kommunen skal udnytte sine egen ressourcer optimalt.

- Vi skal passe på de skoler, vi har, og sørge for, at de har de mest optimale rammer og såkaldte kloge kvadratmeter, der kan understøtte en læring og undervisning af høj kvalitet, siger hun og uddyber:

- Det betyder også, at vi skal udnytte ressourcerne optimalt, forstået på den måde, at vi skal være påpasselige med at fylde for mange børn ind i de byskoler, der har de mindste kvadratmeter og i stedet udnytte de skoler, der rent faktisk har plads.

Den tankegang var en af grundende til, at et flertal i byrådet for nylig besluttede at ændre på flere skoledistrikter i midtbyen for at »skubbe« kommende elever i retning af de skoler - for eksempel Asgård Skole - som har bedre plads end sine naboskoler.

Skal lære af privatskoler Selvom der er kommet flere børnefamilier til Køge, er det ikke alle steder, at antallet af børn i klasseværelserne har fulgt med tilflytningen, fortæller Pernille Sylvest.

Det kan betyde, at flere forældre vælger privatskolen fremfor folkeskolen, og den udvikling skal Køge Kommune lære af og ændre på, så flere igen vælger de kommunale skoler, mener Sylvest.

- Det er vigtigt, at der er et bredt udvalg af både folkeskoler og privatskoler, men jeg så gerne, at folkeskolen i langt højere grad var førstevalg. I nogle områder kan vi se, at der er kommet flere børn til, men det har alligevel ikke haft indflydelse på antallet af klasser, påpeger politikeren og fortsætter:

- Hvad er årsagen til det, og kan folkeskolen lære af privatskolerne? Det vil være interessant at kigge nærmere, hvorfor folkeskolen bliver valgt fra.

En hastende snak Men en ting er inspiration fra privatskoler og drømme om en ny, moderne skole til fremtidens børn i Køge. Noget andet er reelle planer og en konkret tidsplan. For hvor hurtigt skal de lokale politikere i gang med at finde en mere langsigtet løsning på pladsproblemerne i klasseværelserne?

Spørger man Pernille Sylvest, skal det være noget af det første, et nyt byråd kigger på.

- Det haster at tage en snak om det her, men det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver udført lige med det samme. Først skal vi have en dialog med skolebestyrelserne om, hvad de kan se sig selv i, og så skal vi se på økonomien. Hvor langt kan vi komme? Kan vi for eksempel sælge nogle grunde, der kan finansiere en ny skole eller en udvidelse?, spørger socialdemokraten.

Det spørgsmål får vi ikke svar på i denne omgang, og nok heller ikke på denne side af kommunalvalget, men hvis økonomien er til det, er Socialdemokratiet klar til at se nærmere på mulighederne for at bygge en helt ny skole i Køge.