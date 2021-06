- For os Socialdemokrater handler det om at sikre tryghed i tilværelsen, ikke kun for dem, der har høje lønninger eller fyldte bankbøger, lød det fra Astrid Krag (S) på Grundlovsdag. Foto: Pernille Sylvest

Socialdemokrater fejrede Grundlovsdag i haven

Coronasituationen sætter fortsat begrænsninger for arrangementer landet over, og i Køge måtte de lokale socialdemokrater klare sig med et Grundlovsdagsarrangement i haven hos byrådsmedlem Pernille Sylvest.

Blandt talerne var social- og ældreminister Astrid Krag, der blandt andet satte fokus på det at gøre en forskel som politiker, og hvor vigtigt det er at skabe tryghed for borgerne:

- For os Socialdemokrater handler det om at sikre tryghed i tilværelsen, ikke kun for dem, der har høje lønninger eller fyldte bankbøger: En tryg og kærlig opvækst for alle børn med gode daginstitutioner. En god fælles folkeskole og et fællesskab, der hjælper de børn, hvor forældrene ikke kan tage vare på dem. En værdig ældrepleje og et sundhedsvæsen, hvor alle kan være trygge ved at fællesskabet er der for os, når vi ikke længere kan klare os selv, eller hvis vi bliver ramt af sygdom eller en ulykke.