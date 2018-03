Soc.dem efter valgsejr: Politik er en holdsport

Generalforsamlingen, som samlede cirka 50 medlemmer, koncentrerede sig først og fremmest om et tilbageblik på kommunevalget i november. Der var stor glæde over det rigtig gode valgresultat, men også eftertanke, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for og ydmyge over den store tillid, som Køges borgere har vist os. Den socialdemokratiske gruppe er kommet godt i gang med arbejdet med Køge Kommunes næste store udviklingsprojekt, nemlig borgernes hverdag. Vi vil have fokus på det nære, på fællesskabet, på en god hverdag for vores borgere. Vi vil have vægt på børn, folkeskole og ældre og vi glæder os til arbejdet.