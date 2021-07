Politiet sender nu kraftige opfordringer til borgerne om aldrig at udlevere bankkoder, kreditkortoplysninger eller personfølsomme oplysninger, hvis man modtager opkald fra myndigheder eller virksomheder. Foto: Kenn Thomsen

Snydt af falsk betjent: Fik lænset kontoen

Køge - 07. juli 2021

Tirsdag kontaktede en 65-årig mand fra Køge politiet, efter at han dagen forinden var blevet snydt af en falsk betjent. Den falske betjent ringede til den 65-årige, og sagde han kom fra politiet i Sønderjylland. Den falske betjent havde på klingende jysk forklaret den 65-årige, at hans bankkonto var blevet hacket, og at hans penge derfor skulle sikres. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at den falske betjent var meget overbevisende og fik overtalt den 65-årige til logge på sin netbank og overføre pengene til et kontonummer, han fik oplyst. Den 65-årige oplyste også sine NEM-ID koder til manden i telefonen.

Efterfølgende opdagede den 65-årige, at der manglede et større sekscifret beløb fra hans konto. Han fattede mistanke og kontaktede politiet, som desværre måtte bekræfte hans mistanke - han havde været udsat for bedrageri.

Politiet efterforsker nu sagen, for at finde frem til, hvem der har fået fingre i den 65-åriges penge. Den 65-årige blev vejledt om at gøre indsigelse til banken.

Fra politiet lyder det:

»En stor advarsel skal lyde til borgerne i den forbindelse. Politiet ville aldrig bede om den slags oplysninger fra borgerne. Modtager du den slags opkald fra myndigheder eller virksomheder, hvor du bliver bedt om at udlevere bankkoder, kreditkortoplysninger eller personfølsomme oplysninger, så afbryd opkaldet og kontakt politiet på telefon 114.«