Snuppet på motorvejen: Fuld bilist havde intet kørekort

Klokken 11.36 målte færdselspolitiet en personbil til at køre med en hastighed på mindst 145 km/t ad Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, selv om højst tilladte hastighed er 110 km/t ifølge skiltningen. Bag rattet en 47-årig mand fra Rødovre, som ikke kunne fremvise noget kørekort, fordi politiet i forbindelse med andre færdselssager havde taget hans. Endvidere afslørede en alkometertest, at han var påvirket af spiritus i en sådan grad, at han ud over sigtelserne for hastighedsovertrædelsen og det manglende kørekort også kunne sigtes for spirituskørsel. Bilens nummerplader inddrog færdselspolitiet, fordi den lovpligtige ansvarsforsikring var ophørt for mere end en måned siden, hvilket medførte endnu en sigtelse til føreren. Den 47-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.