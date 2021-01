Politiet gennemførte hastighedsmålinger på Køge Bugt Motorvejen mandag, og her kørte fire bilister så hasarderet - eller var påvirkede - at de nu risikere at miste deres kørekort. Foto: Kenn Thomsen

Snuppet med 187 i timen på motorvejen

køge: Midt- og Vestsjællands Politis færdselsafdeling var mandag eftermiddag på patrulje med videobilen på Køge Bugt Motorvejen ved både Køge, Solrød og Greve, oplyser man her til formiddag. Hele fire bilister kørte så hasarderet - eller var påvirkede og risikerer nu at miste deres kørekort. Den tilladte hastighed på de strækninger, hvor der blev målt, er 110 kilometer i timen.

Klokken 20.20 blev en 35-årig mand fra Odense målt til at køre med en hastighed på 187 kilometer i gennemsnit på Køge Bugt Motorvejen mod syd ved Køge. Det regnede kraftigt, hvilket gav dårlig sigtbarhed og stor risiko for aquaplaning, idet bilisten kørte så stærkt og på ingen måde tilpassede hastigheden efter forholdene, oplyser politiet. Videobilen filmede kørselsforløbet, hvorefter bilisten blev standset og sigtet for den vanvittigt hurtige kørsel. Han kan forvente at sagen lægges oven i bøden lægges op til en ubetinget frakendelse af førerretten.