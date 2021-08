Smukt på overfladen....men

Se billedserie Foto: FROM

23. august 2021 Af Tekst og foto: Jesper from

Vejret var smukt, solen skinnede. Vandet var blankt. Mange var hoppet i badetøjet. Men alligevel var det ikke det store smil, som var fremme søndag formiddag på Søndre Strand. For baggrunden for at mødes var p åen sørgelig baggrund - nemlig at det står mere end skidt til med havmiljøet i Danmark og også i Køge Bugt.

Med andre ord er det tid til at handle. En appel som Danmarks Naturfredningsforening med happeningen »Hop i havet« forsøgte at sende til landets politikere, der står overfor at udarbejde en ny havplan.

I foråret fremlagde regeringen et udspil til en havplan, hvor oplægget var at 4,1 procent at vores hav skal være urørt.'Men det er alt alt for lidt, er budskabet fra DN, som søndag havde fået følgeskab på strandkanten af de maritime foreninger og bydelsforeningen.

Inden hovedparten af de fremmødte tog hinanden i hånden og tog en dukkert, holdt formand for DN i Køge, Birgit Mindegaard, en kras tale, hvor der ikke blev lagt fingre imellem.

- Der skal gøres noget nu, hvis klimakrisen skal stoppes. I den kamp er havet en væsentlig faktor. Selvom havet i Danmark fylder næsten 2,5 gange mere end vores landareal, har vi formået at presse til det yderste. Vores hav er i krise - og faktisk i en større krise end mange af os måske forestiller os. For vi ser sjældent hvad der foregår under havets overflade.

Syv ud af otte naturtyper i havet er i ugunstig tilstand. Levesteder forsvinder, bestande går ned. Arter trues på deres eksistens.

- Årsagerne er mange. Men der er nogle, som vi kan øg bør gøre noget ved hurtigst muligt, appellerede Birgit Mindegaard.

- Det gælder fiskeri med bundslæbende redskaber, der i årevis har forstyrret havbunden og livet i den. Råstofudvinding, der også gør krav på plads og fjerner levesteder. Her i Køge Bugt påtænkes mangedobling af den allerede eksisterende sandopgravning ved Juels grund. Derudover påtænkes dumpning af byggeaffald i forbindelse med opførelsen af Lynetteholmen. Så havet har nok at bokse med!

Derfor den kraftige appel til folketingets politikere:

- Det er hamrende vigtigt, at politikerne på Christiansborg bliver enige om em ambitiøs aftale, når de skal forhandle en havplan, der udstikker kursen for de næste ti år, lød det fra DN-formanden.

I Danmarks Naturfredningsforening er ønsket, at ti procent af havet skal være urørt.

- Vi foreslået mindst 30 procent reelt beskyttet hav - og hundrede procent bæredygtigt hav.

Formand for Klima - og Planudvalget i Køge, Niels Rolskov (Enhedslisten) var også stået tidligt op og havde støvet badebukserne af for at slå et slag for havet omkring os.

- Engang var mottoet »Havet sletter alle spor« - og det blev sandelig praktiseret heromkring Køge Bugt.

Her henviste Rolskov til de kemiske industrier, som ledte spildevand direkte ud i strandkanten.

- Jeg er sikker på, man stadigt kan finde rødfarvet sand, hvis man graver ned i lagunen nor for Køge Marina. Engang ved Køge Bugt opvækst-område for utallige fiskearter, og fiskeriet var et betydningsfuldt erhverv i Køge by. I dag er situationen desværre en ganske anden. Et par små fartøjet kan til nød få til dagen og vejen, men hvor langt ud, da skal for at fange noget, er uvist, sagde Rolskov.

Han havde nogle klare opfordringer:

- Lad os stå sammen om at få Køge Bugt med i fredningen af resten af Øresund. Stop for mere oppumpning af sand, lad os få reetableret en række stenrev, se på mulighederne for plantning af ålegræs. Vi siger nej til dumpning af slam i bugten. Og nej til flygtning af Lynette-renseanlægget til Køge Bugt - på trods af rensning, så vil det belaste bugten alt for voldsomt, lød det fra politikerne.

Derefter var der afgang til strandkanten, hvor Rolskov fik politisk følgeskab i vandet af den Radikale Søren Johansen, som beholdt den sorte habit på, men dog smed skoene!

Det var et flot syn og stærkt budskab, da de fremmødte hånd-i-hånd talte ned og derefter kastede sig i det smukke vand - i hvert fald, så længe man holder hovedet over overfladen.