Se billedserie Kunstterapeut Lisbeth Kirk Møller med hendes Mandala-tegning.

Smukt håndværk i Gule Hal på søndag

Køge - 25. maj 2021 kl. 09:18 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

To foreninger og en kunstner er gået sammen om at vise smukt gedigent håndværk og kunst i og udenfor Den Gule Hal på Strandpromenaden 1 på Søndre Havn i Køge.

Søndag den 30. maj kl. 15-17 kan interesserede lægge vejen forbi Den Gule Hal og se smukke håndlavede knive, når 'Mikael Hansen Knive' underviser deltagerne fra LOF på et weekend-kursus i at lave deres egne knive. Mikael Hansen, der er leverandør til restaurant NOMA, tager også et udvalg med af hans flotte egne håndlavede knive. Køge Maritime Modelbyggerlaug, der har til huse i Den Gule Hal, viser deres fantastiske håndlavede skibe frem, og fortæller om deres arbejde med at lave kopier af gamle danske skibe. Modelbyggerlauget bygger store modelskibe fra 1600- og 1700-tallet, der har relationer til dansk søkrigshistorie eller til Køge som søfartsby. De er ved at lægge sidste hånd på modellen af det gamle linjeskib Dannebroge fra 1692, der senere skal ud at stå på Sjællands Universitetshopsital i Køge, når hospitalet er bygget færdigt. Besøgende kan komme ind og se de spændende værksteder hos Køge Maritime Modelbyggerlaug og nærstudere de mange finurlige detaljer på skibene - og høre om historierne bag.

Gratis workshop Udendørs har LOF i Køge arrangeret en gratis workshop med kunstterapeut Lisbeth Kirk Møller, der laver Mandala-tegning på p-pladsen langs Den Gule Hal sammen med interesserede deltagere. Mandala'er er cirkelformede mønstre, der stammer fra hinduismen og buddhismen, og kan spores 2.000 år tilbage i tiden. De laves traditionelt som en meditativ proces med farvet sand, som bagefter forsvinder, for at vise at alt i livet er forgængeligt. De sidste år har mandala været meget populært som malebøger. På workshoppen kan man få en introduktion til at lære at tegne mandala i kridt på asfalt. Alle kan være med, også selvom man ikke kan tegne.

Bodil Sø fra LOF gør opmærksom på, at der er begrænsede pladser, men at alle selvfølgelig kan se de smukke mønstre og deltage i det omfang, at der stadig er plads. Tilmelding foregår på lof.dk/oest. Der er også stadig et par ledige pladser på LOF-kurset 'Knivskolen - lav din egen kniv med Mikael Hansen knive', der starter fredag klokken 18.00 og slutter søndag klokken 16.00.

- Vi oplever, at mange fædre og sønner tilmelder sig sammen til dette kursus, fortæller Bodil Sø, der er leder af oplysningsforbundet LOF.

Carlsens billeder Endelig kan du også se et udvalg af kunstner Henning Carlsens malerier, når han udstiller ved hans atelier på P-pladsen ved Den Gule Hal. Henning Carlsen er et kendt ansigt i Køge, da han igennem 36 år drev en stor VVS-firma i Køge. Da han solgte virksomheden kastede han sig over kunsten og gik i gang med lærred, pensler og palet. Henning Carlsen har siden deltaget i 18 censurerede udstillinger, hvoraf de fem var statsanerkendte udstillinger. Henning Carlsen arbejder med den konstruerede virkelighed med udgangspunkt i virkeligheden og skaber billeder, der bliver til en ny virkelighed.

Så der er lagt op til et spændende besøg i den Gule Hal søndag den 30. maj klokken 15 til 17.

Det er ikke så tit, at man kan se smukt gedigent håndværk og få lov til at nærstudere processen. Sammen med den gratis workshop med Mandala-tegning, hvor der tegnes og farves med farvekridt på asfalten og med kig på Henning Carlsens kunst, er der lagt op til en spændende og hyggelig dag for hele familien, skriver Bodil sø.

Alle gældende Corona-restriktioner selvfølgelig overholdes med afstand, håndsprit og mundbind indendørs.