Smugkig på byggepladsens lukkede områder i Køge Nord

Over de næste år er der fuld fart på udviklingen i Køge Nord. På et 200 hektar stort område bag Køge Nord Station skal der bygges 1600 nye boliger og over 4000 arbejdspladser.

Køge Nord tegner til at blive en flot bydel med en vigtig vision. Visionen er, at Køge Nord skal være en bæredygtig og klimasikret bydel, hvor blågrønne regnvandsløsninger giver merværdi for borgerne. Med de strenge miljøkrav der er her i Danmark, kræver det nye og innovative renseløsninger for at kunne løfte denne opgave - og den opgave står KLAR Forsyning for, skriver VisitKøge i en pressemeddelse.