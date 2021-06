Se billedserie Nørremarkens Plejehjem i Køge er nu, til trods for at alle beboere er vaccinerede, ramt af et smitteudbrud. Ingen smittede oplever dog symptomer. Foto: Katrine Wied

Smitteudbrud hos vaccinerede på plejehjem: Derfor virker vaccinerne

Køge - 10. juni 2021 kl. 12:35 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Vaccinationerne skrider frem og beboerne på landets plejehjem har for længst fået tilbudt en vaccine mod corona. Derfor var det opsigtesvækkende, at Køge Kommune onsdag kunne oplyse, at 23 personer, heriblandt 14 vaccinerede beboere og ni medarbejdere, er konstateret smittede med coronavirus på Nørremarkens Plejehjem.

Forvaltningsdirektør i Køge Kommune Mette Olander kunne dog oplyse, at ingen vaccinerede beboere umiddelbart var blevet syge trods deres positive coronatest.

Men hvorfor kan beboerene blive smittet, når de alle er vaccineret? Det har Palle Valentiner-Branth, der er sektionsleder for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse ved Statens Serum Institut en forklaring på:

- Vi ved, at corona-vacciner beskytter mod infektion og sygdom. Vaccinerne er rigtig gode til at beskytte mod de alvorlige konsekvenser. Det vil sige indlæggelse og død. Selvom vaccinerne beskytter mod infektion/smitte, så er de ikke helt så effektive på dette punkt som mod eksempelvis sygdom, siger han.

Det går i tråd med, at ingen beboere på plejehjemmet i Køge umiddelbart er blevet syge trods en positiv coronatest.

-Det betyder ikke, at vaccinerne ikke virker. Vi må forvente, at vi indimellem vil se i små udbrud på trods af vacciner. Vaccinerne beskytter som sagt mod infektion, men effektiviteten er ikke 100 pct. Vaccinerne beskytter i højere grad mod sygdom, hvilket er det vigtigste. Derfor gør vaccinerne stadig, hvad de skal.

Følger retningslinjer Smitteudbruddet betød, at Nørremarkens Plejehjem onsdag lukkede ned for besøgende, og at beboerne blev isoleret.

Forvaltningsdirektør i Køge kommune Mette Olander oplyste til DAGBLADET, at man ikke med sikkerhed ved, hvor smitten på plejehjemmet er startet.

Dog ved man, at en ikke-vaccineret medarbejder er blevet testet positiv, hvorefter hele personalet og alle beboerne er blevet testet trods deres vaccinationer. Herefter kunne man konstatere det tocifrede antal positive test.

Hun understreger dog, at man trods en coronapositiv ikke-vaccineret medarbejder ikke kan konkludere, hvor smitten på plejehjemmet er startet.

- Der kan være flere nuancer i spil, når vi har en medarbejder, som ikke er vaccineret. Der kan være tale om afløsere, sygeplejestuderende og nye medarbejdere, som ikke nødvendigvis har været med fra starten af året, men er kommet ind senere.

Hun tilføjer, at smitteudbruddet håndteres i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- De medarbejdere, der er smittede, er sendt hjem i isolation, ligesom de smittede borgere isoleres jævnfør de retningslinjer, vi får fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi samarbejder tæt med myndighederne, og har fokus på smitteopsporing og at inddæmme yderligere smitte, udtalte Mette Olander, direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.

Tidligere tilfælde Der er tidligere sket smitteudbrud på danske plejehjem med mange vaccinerede beboere.

I april blev flere plejehjem i hovedstadsområdet også ramt af coronasmitte trods vaccination. Det drejede sig blandt andre om plejehjem i Herlev og Rødovre.

At plejehjemsbeboere i sjældne tilfælde stadig kan blive smittet hænger ifølge Palle Valentiner-Branth sammen med, at vaccinernes effektivitet afhænger af de forskellige målgrupper

- Vi har kigget på, hvor effektive vaccinerne er i de forskellige målgrupper. Her kan vi se, at plejehjemsbeboere er i en speciel sårbar gruppe, hvor effektiviteten på vaccinerne er knap så høj sammenlignet med raske unge mennesker.

Men når det nu er slået fast, at vaccinerne virker mod det vigtigste, som er sygdom, indlæggelse og død, hvorfor skal plejehjem så overhovedet lukkes ned?

- Fordi ingen vacciner er 100 pct. effektive. Vi vil ikke have coronavirus på et plejehjem, hvor der bor mange sårbare borgere. På et plejehjem kan det ske, at en beboer af den ene eller anden grund ikke er vaccineret eller ikke er fuldstændig beskyttet af vaccinen, og derfor kan blive syg ved et udbrud. Derfor vil man godt stoppe smittespredningen.

Selvom vaccinerne bliver udrullet i stor stil i det danske samfund må man af og til forvente at se mindre udbrud som det på Nørremarkens Plejehjem, fortæller Palle Valentiner-Branth fra SSI.

- Vi kommer til at se de her små smitteudbrud fremover, og så skal man reagere på det. Alle beboere på plejehjem er tilbudt vacciner, så smitteudbruddene vil selvfølgelig ske i en meget mindre grad end før vaccinationsprogrammet.

Ifølge Mette Olander ved man endnu ikke om det er en bestemt variant, der har ramt plejehjemmet.