Der er mandag registreret 32 smittede i Køge Kommune. Kommunen sender medarbejdere hjem. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Smittetryk sender Køge i rødt: Kriseberedskab samlet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smittetryk sender Køge i rødt: Kriseberedskab samlet

Køge - 21. september 2020 kl. 12:16 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af smittede med covid-19 er steget så meget hen over weekenden, at Køge Kommune bliver regnet til at være rød zone. Det oplyser velfærdsdirektør i Køge Kommune, Mette Olander.

Der er mandag registreret 32 smittede i Køge Kommune. Det svarer til et smittetryk på 53 smittede pr. 100.000 borgere.

Mandag morgen mødtes Køge Kommunes kriseberedskab derfor til møde.

- Smittetrykket er højt nu i Køge Kommune. Smitten er ikke centreret om et bestemt sted et såkaldt, hotspot. Det havde være nemmere, men det er mere spredt geografisk og spredt på alder. Derfor skal vi være forsigtige alle sammen, også i bybilledet, og sørge for at holde afstand og spritte af, siger Mette Olander, som fortæller, at kommunen er i løbende kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Køge Kommune sender nu så mange medarbejdere hjem som muligt, i første omgang frem til den 4. oktober.

- V sender alle administrative medarbejdere hjem, som kan arbejde hjemmefra. Vi opretholder borgerservice og al normal service af borgerne, men hvor det er muligt gør vi det hjemmefra. Vi lukker ogsp kantinen på rådhuset, selv om den aldrig rigtig har været åbnet siden i foråret, fortæller Mette Olander.

Der lukkes også for fysiske eksterne møder og kursusaktivitet i kommunen.

Der er byrådsmøde i Køge Byråd i morgen aften under de særlige corona-forholdsregler. Der vil man finde ud, hvordan det politiske niveau forholder sig til mødeaktivitet.

- Vi står i en situation, hvor vi alle må gøre det, vi kan, for at sikre os bedst muligt mod smitte. Formålet er det samme som i foråret - nemlig at beskytte vores mest udsatte borgere mod smitte. I Køge Kommune kan man stadig besøge sine pårørende på plejehjem og sociale institutioner. Men husk spritten og husk den fysiske afstand, som er så vigtig, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse.

Køge Kommune har ikke lukket for besøg på plejehjem eller andre institutioner.

- Men vi er opmærksomme på at overholde alle forholdsregler for at beskytte plejehjem og sociale institutioner. Så man skal være helt sikker på, at man ikke er syg, når man skal på besøg. Det er hidtil lykkes at holde smitte væk fra vores sociale institutioner, men jo mere smitte der er i samfundet jo større er truslen, siger Mette Olander.

Kommunens sundhedsberedskab følger udviklingen på kommunens institutioner tæt, og modtager hver dag nyt om eventuelle smittetilfælde blandt borgere og medarbejdere her.

På skoler og dagtilbud samt kulturinstitutionerne aflyses alle planlagte sociale arrangementer.

I sidste uge lå antallet af smittede i Køge Kommune 26-28. De er steget hen over weekenden.