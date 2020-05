Smil du er på: Fotovogn knalder 225 fartsyndere

Se billedserie Fotovognen har holdt i Køge i fire dage i denne uge. Den højeste hastighed, der blev målt, var på 117 kilometer i timen, hvor man må køre 60. Kører man mere end 30 procent over den tilladte hastighed, giver det et klip i kørekortet. Foto: Jesper From Foto: FROM

Køge - 30. maj 2020

225 bilister kan forvente at få et lille billede tilsendt fra politiet. Midt- og Vestsjællands Politi har lagt et gevaldigt tryk på fartsynderne i Køge i denne uge, hvor politiet i fire dage har været ude med fotovognen.

I alt har politiet kontrolleret 3.960 bilister siden i søndags.

- Normalt ligger forseelsesprocenten på 5-7 procent. Det holder nogenlunde vand her. Så på den måde er det trods alt inden for normalbilledet af, hvad man ser, når man lave de målinger her. Men det udelukker ikke, at der kan være enkelte, der kan være egoistiske og køre hurtigere, end man må selv uden for byzonen, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

117 i timen Målingen søndag foregik i tidsrummet mellem klokken 16.32 og 19.32. Fotovognen holdt parkeret på Københavnsvej ved Stormøllevej i nordgående retning. Her er der en hastighedsgrænse på 60 kilometer i timen. I alt passerede cirka 1400 biler ATK-bilen. Her blev snuppet 162 fartbilister. 13 af dem kan se frem til at få et klip i kørekortet. For et få et klip i kørekortet, kræver det, at bilisten kører mere end 30 procent over den tilladte hastighed på strækningen. To får en betinget frakendelse af kørekortet. Det gælder blandt andet bilisten med den højeste hastighed. Bilisten kørte med 117 kilometer i timen, hvor det er tilladt at køre 60.

Mandag holdt fotovognen parkeret på Lyngvej i Køge i tidsrummet fra klokken 08.19 til klokken 10.19. Her er også 60 kilometer i timen. 929 biler passerede fotovognen. Der var 19 sager, men ingen kørte så hurtigt, at der blev uddelt klip.

Fotovognen parkerede også på Lyngvej torsdag morgen klokken 06.46 til 09.56. Her blev 1313 biler kontrolleret. Det gav 39 bøder og tre klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til at køre 100 kilometer i timen, hvor man må køre 60.

Inviterer til fart Sidste måling var fredag, hvor der blev kontrolleret 318 biler på en halv time. Det var på Københavnsvej ud for Glentevej i sydgående retning. Her kørte fem bilister for stærkt, men ikke så hurtigt, at det førte til klip.

- Det er det billede, man kan forvente. Det sker en gang mellem nogle ulykker på Københavnsvej i lyskrydset ved Stensbjergvej og ved Lyngvej. Det er begge stærkt trafikerede veje med to spor i hver retning, så vejteknisk indbyder det måske også til at køre lidt hurtigere, end det man må ifølge skiltningen. Så det er endnu et argument for at holde og tjekke, at bilisterne respekterer det, siger Martin Bjerregaard.