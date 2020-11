Send til din ven. X Artiklen: Smil du er på: Biljagt filmet af politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smil du er på: Biljagt filmet af politiet

Køge - 26. november 2020 kl. 11:49 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Afsløringen af en håndholdt mobiltelefon udviklede sig til en større biljagt gennem Bjæverskov, Borup og Ejby.

Klokken 9.37 onsdag morgen var politiets videobil på patrulje på Vestmotorvejen ved Bjæverskov, og her bemærkede betjenten en bilist, som talte i håndholdt mobiltelefon under kørslen. Betjenten gjorde tegn til bilisten om at standse, og bilisten kørte ind til siden. Men inden betjenten nåede op at tale med bilisten, kørte han fra stedet i høj hastighed. Betjenten satte efter bilisten med tændt kamera, som kunne dokumentere den vilde kørsel.

Den flygtende bilist kørte af motorvejen ved Borup og fortsatte sin hasarderede kørsel med flere overhalinger over spærrelinjer og over en uoverskuelig bakketop, han kørte med omkring 80 km/t igennem byzone og overtrådte sin vigepligt over for andre bilister. Politiet satte flere patruljer ind for at standse den flygtende bilist. En patruljebil forsøgte at afskære den flygtende bil vejen og holdt stille med udrykningssignalerne tændt, men det lykkedes bilisten at køre uden om patruljebilen.

I Ejby lykkedes det en anden patrulje at afskære bilen vejen, og her kunne han ikke komme forbi og måtte standse. Bilisten, som viste sig at være en 57-årig mand fra Solrød Strand, blev anholdt og sigtet for de utallige overtrædelser af færdselsloven.

Manden blev taget med til politistationen til afhøring og gennemgang af de mange sigtelser. Grunden til flugten fra politiet var, at den 57-årige ikke havde generhvervet sit kørekort efter en tidligere frakendelse, og han blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret.

Efter afhøringen blev den 57-årige løsladt, men han kan forvente en ny frakendelse af førerretten og en klækkelig bøde i sagerne. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.