I Herfølge går smeden Jens Benfeldt Jørgensen og skaber små skulpturer, der hober sig op i hjemmet. Hvert eneste værk er unik og der er lagt mange overvejelser i, hvordan de enkelte skulpturer kan åbne op for dialog og eftertanke - ikke mindst i den del af arbejdet, der indeholder religiøse symboler.Det er planen, at nogle af de færdige værker, i en større udgave, kan ende som en del af den åbne kirke filmmanden Peter Aalbæk gerne vil have som en vigtig del af sin økologiske landsby. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Smedens skulpturer skal få hjernen til at slå gnister

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her