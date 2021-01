Smeden Jens Benfeldt har blandt andet skabt en række humanistiske skulpturer. Han skulle have holdt tale ved nytårskuren i Herfølge Kirke, men den er som alt andet blevet aflyst. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Smedens nytårstale: Nyt år med mere retfærdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smedens nytårstale: Nyt år med mere retfærdighed

Køge - 04. januar 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Smeden Jens Benfeldt Jørgensen, der er tidligere formand for Metal Køge og byrådsmedlem i Køge, håber, at 2021 byder på nye måder at tackle både globale og nationale udfordringer på.

Han havde glædet sig til at stå på prædikestolen i Herfølge Kirke, for han har gennem et langt liv holdt tale fra utallige ølkasser og andet godt. Men nytårskuren er aflyst, så gæstetaleren Jens Benfeldt Jørgensen, må nøjes komme med sit budskab uden at have publikum på.

Her bringer DAGBLADET en forkortet version af den velmente opsang, han ville have leveret i kirken:

»Min tale er på ingen måde er en autoriseret evangelisk-luthersk folkekirke-prædiken, men derimod en lægmands gæstetale, der blot udtrykker nogle af tanker og synspunkter, hvori der indgår mosaikker, som berører både det nye testamente, videnskab, ideologi og fordelingspolitik, tillempet citater fra sang -og salmebøger, alt sammen hængt op på små og store begivenheder.

Det er mit håb, at talen vil åbne for en mere dybtgående dialog om emner som: Tro og videnskab. Lighed og ulighed samt Folkekirkens fremtidige rolle i informationssamfundet. I øvrigt en epoke vi allerede så småt har stiftet bekendtskab med.

Vi vil i den nære fremtid blive sat overfor masser af uforudsigelighed og etiske valg på grund af digitalisering, computerteknologi, kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-print og meget mere i samme genre.

Perspektiverne indeholder muligheder for en overflod af fantastiske nyskabelser. Vi vil komme til at møde teknologier, der vil få os til at hoppe af beundring og klappe i vore hænder af begejstring, men bagsiden af medaljen vil være som et oprørt hav af skræmmende, uforudsigelige og inhumane teknologier.

Vi befinder os netop i starten af den 4.industrielle revolution med alle dens teknologiske muligheder, der uden tvivl vil skabe dybe, skelsættende og revolutionærende forandringer af menneskets livsvilkår.

Det bringer mig til følgende spørgsmål: "Hvad sker der på livets solbeskinnede bakkeskråning og hvad sker der på bakkeskråningens skyggeside i vort lille land?

Det land som Adam Oehlenschlæger beskriver så malende i nationalsangen:

»Der er et yndigt land/det står med brede bøge/nær Salten Østerstrand ..." Resten kender I selv.

Når vort land kritiseres af udefrakommende, så opstår der en form folkelig national konsensus og sammenhold.

Men denne tiltagende nationale begejstring og stolthed bygger jo ikke kun på varm luft og nationalstats-ånd, men også på virkelige og helt reelle forhold. Danmark er et geografisk - og geologisk fintformet land med en spændende natur i form af søer, skove, marker, bløde bakkedrag, kyststrækninger og hertil skal lægges en del fine kulturformede byer. Oven i alt dette ligger det lille Danmark godt geografisk placeret, og hidtil uden de helt store naturkatastrofer. Sidst men ikke mindst har vi glæden af varierende årstider. Alt i alt, forhold vi bør skønne på.

Til de her nævnte værdier kan vi også glæde os over at høre til blandt verdens rigeste lande, vi ligger højt på den internationale liste over borgernes lykketilstand og vi er blandt de førende inden for klimavenlig grøn teknologi. Vi har et sygehusvæsen, der blander sig i den internationale top, vi har et uddannelsessystem, som fungerer ganske godt, trods visse skønhedsfejl. Vi har et veludbygget understøttelsessystem og vi har etableret et af verdens mest fleksible - og effektive arbejdsmarkeder.

Til alle de nævnte herligheder skal lægges det vigtigste nemlig vort lands styreform: det Grundlovssikrede konstitutionelle borgerlige liberale demokrati.

Men spørgsmålet er - om vi i tider med stærke antidemokratiske bevægelser - tænker nok over vort demokrati, dets fordele og dets ulemper? Tænker vi over, hvad de demokratiske rettigheder faktisk betyder for det enkelte menneske såvel som for samfundet.

Efter min mening er vi lidt heldige, fordi vi fortsat og indtil videre kan glæde os over, at vi lever i et land med en Grundlov, der tilsikrer folkestyre, demokrati og demokratiske rettigheder. Et land, hvor vi hver især må tænke og tro, hvad vi vil. Måske ikke den bedste af alle verdener, men den har indtil dato vist at høre til blandt jordens bedste.

Ydermere har vi Grundlovsikret, at der skal være en Folkekirke med en betydelig grad af autonomi og suverænitet, men også med et betydeligt ansvar. Folkekirken repræsenterer ikke det, vi normalt forstår ved en statskirke, men mere en forholdsvis autonom kristen kirkeretning med et indhold og en fremtrædelsesform, der på vigtige områder knytter sig til folkestyret og til statens forordninger og økonomi. Vi kan roligt sige, at nutidens Folkekirke er en institution, der holdes blødt i hånden og skærmes af folkestyrets - og demokratiets værdisæt.

Personligt er jeg tilhænger af en sådan konstruktion, der tilsikrer, at vi som medborgere og mange af os, også som folkekirkemedlemmer, ikke udsættes for ekstreme, fanatiske og ufolkelige sekteriske udlægninger af den kristne tro.

Som jeg ser det, formår nutidens Folkekirke i udstrakt grad at finde en afbalanceret relation til det omgivne samfund, som ikke mindst skyldes vægtningen af det lyse og håbefulde, det opløftende, det omsorgsfulde, det barmhjertige og kærlige budskab i Kristendommen i højere grad end det straffende og skyldsbetonede element i Bibelens tekster.

At disse indretninger eksisterer i vort lille land, skyldes hverken en selvfølgelighed eller en naturlovstilstand, men derimod skyldes det et hårdt tilkæmpet politisk rettighedssystem med indbygget adgang til, at vælge fri trosretning samt en fastholden af grundlovssikret evangelisk-luthersk kirkeinstitution.

Altså et samlet system, der står i skærende modsætning til autokrati, eller det, der er endnu værre, diktatur.

Men, glæden ved al dette og ved solsidens velstand og velfærd kan let få os til at overse de farer og de vanskeligheder, der lurer på skyggesiden af vores samfund.

Men vi er også forpligtiget til kaste et blik på bjergets skyggeside, hvor vi ser et ubehageligt billede af, at rigtig mange mennesker, har svært ved at klare dagligdagen og dens mange forskelligartede udfordringer.

Vi bliver vidne til mistrivsel, overgreb og ensomhed. Vi ser mennesker slås for en plejehjemsplads. Vi ser mennesker med et udtalt behov for psykiatrisk hjælp, vi ser syge mennesker presses af et håbløst aktiveringssystem, vi ser børn der lever i socialt udsatte hjem Vi ser ensomhed i alle aldersklasser og så videre.

Når vi er blandt verdens rigeste og lykkeligste lande, hvorfor ser vi så en masse ulighed, uretfærdighed, nedslidthed, oversethed, stress og alt for mange råb om hjælp. Ikke bare i vort eget rige land, men også ude i den store verden.

Denne uacceptable tilstand medfører ofte en »vende ryggen til attitude«, en stiltiende og til dels også kynisk accept af sådanne forhold. Hvilket igen giver grobund for uhæmmet grådighed og mangel på etik og moral. Ja, der accepteres ligefrem en samfunds-boble af ligegyldighed, hvor kriminelle og kynikere kan boltre sig.

Som når den kriminelle økonomi stiger flere gange hurtigere end væksten i den legale økonomi. Som når verdens dollarmilliardærer i 2018 øgede deres formuer med 12 procent, svarende til 16 milliarder om dagen, mens verdens fattigste mistede 11 procent af deres beskedne opsparing i 2018.

En udvikling der skaber økonomiske og sociale perversioner og groteske ressourcespild af umådeholdent forbrug.

Pengemænd, der uhæmmet og umoralsk dræner og udnytter de fattigste og mest udsatte i jagten på ussel mammon.

Konsekvenserne af denne udvikling, vil først og fremmest betyde fortsat stigning i menneskelig nød og elendighed. Mere fysisk - og psykisk vold og flere krigshandlinger samt mere ødelæggelse af kultur- og naturværdier. Det vil medføre endnu flere flygtninge på vej mod, hvad de ser, som en bedre verden. Hvor tror vi, at de millioner af mennesker, vil flygte hen, for at få dækket deres fundamentale behov for rent vand, føde, tag over hovedet og lidt tryghed?

Svaret er vel lige til, naturligvis til de områder, hvor de efterlyste goder og tryghed findes!

Alle de her nævnte udfordringer kræver et gennemtænkt modspil af reel viden, politisk klogskab, folkelig indsats, og ikke mindst en høj grad af moral og etik samt respekt for de eksisterende menneskerettigheder.

Når vi har erkendt udfordringernes enorme omfang, så ved vi, at det vil blive en næsten uoverkommelig opgave, men det ville være fejt og utilgiveligt at være ligeglad og vende ryggen til problemerne.

Fysikeren Albert Einstein skrev: Man kan ikke løse problemerne på samme måde, som da man skabte dem«.

Hvis vi anerkender udsagnet som et faktum, så må vi forsøge at finde andre veje end de hidtil benyttede.

Alene af den grund er jeg nød til at tro. Tro og håbe på, at der findes en tredje vej beroende på freds- og kærlighedsbudskabet kombineret med en styrkelse af den almene moral og etik, der igen knyttes sammen med førnævnte fordringer.

Alt sammen med det formål at bane vej for mindre forbrugerisme, mindre kvantitativ vækst og for en bedre og mere retfærdig fordeling af livsgoderne.

Det burde kunne ske gennem en udvidelse af demokratiet trukket af en cirkulær sammenhængende klima- og miljøorienteret samfundsøkonomi.

Det vil være et seriøst skridt mod lysere tider for både klima, miljø og mennesker. Ja i realiteten for alt levende på vor jord.

Men jeg lytter meget gerne og lader mig også gerne overbevise, hvis andre kan pege på bedre alternativer?

GODT NYTÅR!«