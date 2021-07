Se billedserie Der var godt gang i spillet på banerne fredag formiddag, da Køge Tennisklub hold tenniscamp. I dagens anledning, grundet det kedelige sommervejr, rykkede man indendørs. Foto: Rasmus Lauge Hansen

Smash og serv: Tenniscamp samler flere end 30 unge

Køge - 04. juli 2021 kl. 13:47 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Smash, flugtning og serv. Alle tennissportens elementer blev taget i brug, da cirka 30 unge fredag var samlet til den sidste dag på den årlige tenniscamp, som bliver afholdt i Køge Tennisklub. De unge tennisspillere mellem 8-15 år var blevet henvist til hallen, da de udendørs græsbaner lå under vand på grund af et kraftigt regnskyl fredag morgen. Den sidste dag bliver derfor udelukkende indendørs tennistræning.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi kan heldigvis spille indendørs, starter Kim Andreasen ud, da DAGBLADET møder ham i døren på vej ind til de indendørs tennisbaner. Kim Andreasen er træneren på tenniscamp hos Køge Tennisklub.

Den højlydte snak giver genlyd i den store hal, da børnene står og venter på at blive råbt op.

- Akustikken er dårlig herinde, starter han ud, hvorefter han holder en finger for munden, mens de godt 30 børn og unge kigger på ham.

Han fortæller, at intensiteten og det sociale gør, at ugen er noget helt specielt for ham som træner.

- Det er en mulighed for at være sammen med børnene på en anden og mere intens måde. Jeg kommer lidt mere ind under huden på børnene, siger han.

Ung-trænerne spiller en kæmpe rolle for, at tenniscampen kan fungere. Den store aldersforskel hos spillerne gør nemlig, at der er behov for flere trænere til at tage sig af de yngste i gruppen.

- Selvom de yngste ikke interagerer så meget med de ældste, fylder det noget, at vi er så mange mennesker. Det gør det til et bedre arrangement, siger Kim Andreasen.

Kim Andreasen fortæller, at et flertal af spillerne kommer fordi de synes, at det er sjovt at spille tennis.

- Jeg ønsker at børnene skal gå herfra, når ugen er færdig og tænke: »Det var godt nok sjovt. Jeg glæder mig til at komme tilbage efter sommerferien«, siger han.

Det er kun spillernes snak og gummiskoene mod underlaget, som kan høres. Tennisspillerne spiller nemlig med såkaldte skumbolde, som nemt kunne forveksles med de bolde, som nogle kender fra høvdingebold i folkeskolen. Det skyldes, at spillerne har skullet vænne sig til et markant anderledes underlag end det græsunderlag, som det tidligere var planen, at de skulle spille på. 12-årige Sofia Duevang Rasmussen lægger an til sin første serv efter opvarmningen. Hun er iført lyserød trøje og blå nederdel.

12-årige Sofia er en af de i omegnen 30 unge, som i år er taget på tenniscamp hos Køge Boldklub. Før hun startede med at spille tennis havde hun prøvet flere forskellige sportsgrene, men for tre år siden begyndte hun at spille tennis, og siden da har hun ikke kunnet slippe det.

- Jeg tager på tenniscamp for at udvikle mig til at blive en bedre tennisspiller, starter hun ud og fortsætter:

- Alle er søde mod hinanden, og man får nogle gode venner. Jeg har fået en meget god veninde, som jeg også ser, når vi ikke spiller tennis.

Sofia Duevang Rasmussen fortæller, at intensiteten gør, at man er sammen på en anden måde, end man er til træning.

- Jeg synes, at det er fedt, at vi ikke kun træner sammen, men også er sammen i pauserne, siger hun.

Køge Tennisklub holder i samarbejde med Sommersjov Køge endnu en tenniscamp for børn mellem 6-15 år. Det sker den 4.-6. august.