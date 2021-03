Mange af ønskerne om øget trafiksikkerhed handler om vejbump. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Små skridt i retning af større sikkerhed i trafikken

Køge - 15. marts 2021 kl. 06:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Man taber næsten pusten, når man skuer ud over den alenlange liste over ønsker til trafiksikkerhedsforbedringer.

Hastighedsnedsættende foranstaltninger. Vejbump, farttavler, krydsningsheller og nye svingbaner. Ønskerne er mange og er samtidig geografisk fordelt ud i alle hjørner af kommunen.

I Teknik- og Ejendomsudvalget er der da også en klar erkendelse af, at man ikke er i nærheden af at kunne opfylde alle ønsker, fortæller udvalgsformand Erik Swiatek (S). Torsdag eftermiddag havde udvalget til at opgave at udpege de mest presserende steder, der kan rummes inden for de 2,1 millioner kroner, der var til rådighed til at forbedre trafiksikkerheden.

Udvalget prioriterede, at man nu etablerer to bump inklusiv belysning på Salbyvej i Køge, at der etableres et krydsningshelle ved krydset på Ølbyvej og Salby og forbedrer skiltning og afmærkninger. Dertil kommer, at forvaltningen nu igangsætter arbejdet med at undersøge, hvor der kan etableres flere 2 minus 1-veje. Sidstnævnte afsættes der en pulje på én million kroner til.

- Nu sætter vi gang i disse projekter, og så er håbet, at vi kan trylle lidt flere penge frem til også at komme i gang med krydset Ringstedvej og Østermarken (ved Stuens Havecenter, red.), siger Erik Swiatek og fortsætter:

- Her er der en del utryghed, fordi der bliver kørt stærkt. Med en del børn, der skal mod skolerne i enten Vemmedrup eller Køge, vil vi gerne sætte ind her også, for vi har stor sympati for det ønsker, siger han.

Ved Ringstedvej/Østermarken er den foreslåede trafiksikkerhedsforbedring, at man etablerer et krydsningshelle til bløde trafikanter, hvilket vil betyde, at cykelstien skal flyttes, og at der også sikres bedre belysning og skiltning. Det vurderes at koste op mod to millioner kroner, som der altså skal findes finansiering til.

Venstres Søren Brask havde gerne set, at man havde kigget i retning af det projekt først, siger han. Men samtidig bestod det store dilemma i, at der ikke ville være penge til andet i denne omgang, hvis man prioriterede det ene projekt.

- For at få så meget for pengene som muligt valgte vi derfor at prioritere de tre andre forslag først, siger han og uddyber:

- Men der er ingen tvivl om, at vi gerne ser, at vi kan komme hurtigt videre med Ringstedvej/Østermarken, da det vil give større trafiksikkerhed for de skolebørn, der skal til enten Vemmedrup eller Ellemarkskolen. Det bliver det næste projekt, når der er penge til det, siger Søren Brask.

Både han, Erik Swiatek og resten af udvalget er enige om, at flere midler til trafiksikkerhedsprojekter er nødvendigt, og at det skal sættes højt på prioritetslisten i sensommerens budgetforhandlinger:

- Problemet er, at vi for et par år siden nærmest glemte at afsætte budgetpenge til trafiksikkerhed. Det har medført, at listen voksede endnu mere, siger Søren Brask, mens det fra Erik Swiatek lyder:

- For Teknik- og Ejendomsudvalget bliver det helt klart en vigtig prioritet i budgetforhandlingerne, og da mange af projekterne koster mere end en million kroner, vil der være behov for flere midler, hvis vi skal komme længere nedad den voksende liste, siger han.

Listen over ønsker til trafiksikkerhedsforbedringer rummer i alt 88 projekter.