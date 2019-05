Det er Tina Nord Raahauge og Claus Hegelund, der står bagt initiativet om en ny kunstudstilling for udvalgte børn. De har også allieret sig med KØS museum. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Små kunstnere udstilles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små kunstnere udstilles

Køge - 03. maj 2019 kl. 18:21 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske findes den nye Van Gogh eller Rembrandt blandt Køges skolebørn.

Det er tanken bag et nyt initiativ som nu bliver præsenteret for skoleeleverne i Køge Kommune. Det er Tine Nord Raahauge og Claus Hegelund, der står bag tankerne om at skabe en censureret udstilling af børnenes bedste værker.

- Vi tror på, at hvis de oplever, hvordan nogle voksne anerkender deres kunst - på en måde, hvor de får lov at være med, hvor det gælder - så vil det også give dem lyst til at gøre noget mere ud af deres arbejde. De handler i høj grad om at anerkende de små kunstnere, vi har i Køge, fortæller de.

Begge er en del af Køge Kunstrute og ideen om at lave en udstilling, hvor værkerne bliver bedømt »professionelt« bunder også i et ønske om at få sået nogle frø, så kunsten ligeledes spirer i de kommende år.

- Kunstruten er blevet en succes, men det er altafgørende for arrangementet, at det bliver ved med at være dynamisk og udvikle sig. Derfor er vi nødt til at sørge for at nogle nye, unge mennesker får interesse for at være med, siger Tina Nord Raahauge.

Alle børn i Køge Kommune er velkomne til at indlevere deres bidrag, som vil blive bedømt af et dommerpanel bestående af repræsentanter fra Køge Kommune, KØS museum og Køge Kunstrute.

De udvalgte kunstværker vil komme op at hænge på Borup Kulturhus.