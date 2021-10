Se billedserie Lørdag var første weekenddag, hvor den store bådkran på Køge Marina løftede både op af vandet. For mange markerer det begyndelsen på slutningen for bådsæsonen. Foto: Kim Rasmussen

Slut på bådsæsonen: - Jeg kommer altid ind med et smil

Køge - 04. oktober 2021 kl. 12:40 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Siden den tidlige morgen har den store, blå kran været i gang på Køge Marina. Klokken er nu 8.53, det støvregner, og på kajen står Betina Ljungstrøm og tripper. Hendes og hendes mands speedbåd skal efter planen hives op af vandet af kranen, men båden, der holder på sin plads i marinaen, vil ikke starte.

Betina Ljungstrøm står et par meter fra den fjernstyrede kran, der kan løfte op til 20 ton, og som styres af en af marinaens ansatte, mens hendes mand er nede ved båden og forsøger at få den i gang.

- Det er første gang, vi har haft båd, fortæller Betina Ljungstrøm med et lidt nervøst smil.

Så ringer telefonen. Nu er der gang i båden, lyder det fra hendes mand. Mens regnen tager til, tøffer deres 17 fod lange speedbåd i retning af kranen.

Båden er en af i alt 12 både, som lørdag skal hives på af vandet, og det er første weekend i efteråret, at kranen er i gang. For mange markerer det begyndelsen på slutningen for bådsæsonen.

Frihed og mindre stress Betina og hendes mand har ikke helt brugt deres båd, lige så meget som de egentlig har haft lyst til, men det har været sjovt at kaste sig ud i livet som bådejer, fortæller hun.

- Det har været fedt, men man må også sige, at det danske vejr er noget ustadigt. Man kan tro, at det er vindstille, og så kommer man ud på vandet, hvor der er store bølger. Og så hopper speedbåden altså noget, griner Betina Ljungstrøm, der bor i Solrød.

For hende og hendes mand har det givet frihed og mindre stress at kunne sejle ud på vandet med deres egen båd.

- Man kommer bare væk fra landjorden og kan sidde helt uforstyrret derude. Vi kan sejle et par timer langs kysten og kigge ind mod land. Så går tiden hurtigt, og det er bare lækkert at være væk fra alt ting, siger Betina, mens speedbåden langsomt bliver løftet op af vandet af marinaens blå kran.

Hygge og kapsejlads Lidt væk fra det hele står Martin Ottesen og vasker undersiden af sin 36 fod lange sejlbåd, som ligeledes blev løftet op af vandet tidligere på morgenen. På grund af det seneste år med corona, er efteråret nu så komprimeret med fester, fødselsdage og konfirmationer, at han ikke har nok tid til at sejle båden mere ud denne sæson.

Martin Ottesen har i løbet sommeren være ude at sejle to-tre gange om ugen, og han tager både på hyggeture og deltager i kapsejladser som medlem af Køge Sejlklub.

Og det er to vidt forskellige måder at være ude på vandet på, forklarer han:

- Under kapsejladsen er man tvunget til at sejle i alt slags vejr, og man lærer meget undervejs om sin båd. Samtidig er det vigtigt at trimme sejlet ordentligt, for man skal et bestemt sted hen så hurtigt som muligt, siger sejleren og fortsætter:

- Hyggeturene derimod er noget mere afslappende, og der er det ikke lige så vigtigt, hvordan man trimmer sejlet.

Får tømt hovedet Martin Ottesen, der bor i Havdrup, har sejlet i ti år og er på sin femte eller sjette båd. Det handler nemlig om at finde en båd, der fungerer både til hyggetur og til kapsejlads.

Turene på vandet i bugten har givet ham mulighed for at tømme hovedet for hverdagens mange tanker.

- Når man sejler, så kan man ikke lave andet end at sejle, og på den måde får man tømt hovedet for hverdagens ting. Jeg får tømt hovedet og fyldt det op igen med gode indtryk, for jeg kommer altid ind på land med et smil på læben efter en sejltur, fortæller Martin Ottesen.