Vemmedrupskolen, der netop nu gennemgår en gennemgribende renovering, vil i fremtiden være med til at trække det samlede gennemsnit for tilstandskarakterne gevaldigt op. Og det er der behov for efter en længere periode, hvor flere af kommunens ejendomme har oplevet forfald. Foto: Jens Wollesen

Slidte ejendomme aftvinger behov for større investeringer

Køge - 17. juni 2021 kl. 18:56 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Konklusionen synes at være det samme hvert år, når den nyeste tilstandsvurdering for Køge Kommunes portefølje af ejendomme lægges frem for politikerne; der bør afsættes flere penge til vedligeholdelse, udbedringer og renoveringer af de mange slidte kommunale ejendomme.

Faktum er således, at jo længere de slidte ejendomme som skoler, daginstitutioner og ældrecentre får lov at stå, jo dyrere bliver det, når bygningerne skal genoprettes. Og kigger man på den nye tilstandsvurdering, som netop er blevet præsenteret for Teknik- og Ejendomsudvalget, viser den, at der er behov for større genopretningsindsatser på flere områder.

Der er ikke fremlagt konkrete tilstandsvurderinger på enkelte bygninger. Men omtrent 55 procent af de undersøgte kommunale bygninger »har en eller flere skadede eller defekte bygningsdele,« oplyser kommunen, der opererer med en skala fra ét til fem.

Mens ét er »som nyt,« er to »slidt,« tre er »lidt og begyndende skader.« Kategori fire er »flere skader, defekter og mangler,« og fem er »mange skader, defekter og mangler, eventuel risiko for sikkerhed, sundhed eller miljø.«

Teknik- og Miljøforvaltningen slår desuden fast i sagsfremstillingen til politikerne, at »ud fra både en brugermæssig og en økonomisk synsvinkel bør tilstandskarakteren for en bygning ikke være dårligere end tre.«

Efterslæbspulje hjælper

Ikke alt er dog negativt.

For år tilbage blev der oprettet en såkaldt efterslæbspulje, og derefter er et pænt antal kommunale bygninger blevet renoveret, hvilket har givet dem markant bedre karakterer i kommunens tilstandsopgørelser.

Inden længe vil Vemmedrupskolen eksempelvis indgå her. Den skimmelsvampsramte skole lå i 2018 helt nede på tilstandskarakteren 4,5, men når det store renoveringsprojekt senere på året står helt færdigt, vil Vemmedrupskolen få en anderledes god tilstandskarakter.

Behov for større beløb

Som nævnt vil der imidlertid være behov for større beløb til vedligeholdelse og renovering, fastslår Teknik- og Miljøforvaltningen. Man hæfter sig særligt ved, at knap 75 procent af kommunens ejendomsporteføljes samlede areal i 2016 havde en gennemsnitskarakter på tre eller bedre.

Tilsvarende tal er i 2021 faldet til blot 45 procent.

Det vidner altså om yderligere forfald og er ifølge forvaltningen »et meget tydeligt tegn på, at basis-beløbet til vedligeholdelse (uden rengøring, energiforbrug mv.) ikke er tilstrækkeligt. (...) Med en portefølje som Køge Kommunes på cirka 240.000 kvadratmeter, eksklusiv udlejede boliger, svarer det til et beløb på mellem 42-48 millioner kroner per år. I 2021 er der afsat 18,6 millioner kroner til vedligeholdelse af kommunens bygninger,« oplyser forvaltningen, der dermed har givet byrådets partier lidt at tænke over, når midlerne til budgettet for 2022 skal prioriteres.