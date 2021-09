Se billedserie Betina Utzon Buch: Jeg kan godt lide at omgive mig med smukke ting. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Slaraffenland for eksotisk og afslappet æstetik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slaraffenland for eksotisk og afslappet æstetik

Køge - 06. september 2021 kl. 12:38 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

En trelænget og nyrestaureret gård med stråtækt tag er den hyggelige ramme omkring Ølbys nye livsstilsbutik Buch & Bruun. Butikken specialiserer sig i indonesisk interiør og fransk vintage, oplyser Betina Utzon Buch, der har skabt butikken sammen med sin mand Leopold Bruun Rasmussen.

Parret købte gården i foråret 2019 og tog fat på en omfattende renovering, der omsider er vel overstået og Betina Utzon Buch håber i løbet af nogle år at kunne hellige sig butikken på fuld tid.

Indtil videre arbejder hun som sygeplejerske i København og holder åbent i butikken torsdag og fredag fra klokken 11 til 17 og 10 til 15 lørdag og søndag. Hendes mand er entreprenør og indtil for to år siden boede de i et rækkehus i Veksø. Men drømmen om egen livsstilsbutik førte dem til Ølby.

- Vi har altid drømt om at have en gårdbutik og jeg har et æstetisk sind. Jeg kan godt lide at omgive mig med smukke ting, der gør mig glad. Jeg er tyr og det ligger jo i tyrens tegn. Tyren Ferdinand ville jo også bare gå og dufte til alle de smukke blomster, griner Bettina Utzon Buch.

En udflugt værd

I haven og under halvtaget byder butikken på balinesisk inspirerede møbler af høj kvalitet. Unikaprodukter som et trug lavet af det stenhårde ironwood og behagelige lænestole, borde af teak og andet interiør, der egner sit til smagfuld indretning af haver, terrasser og andre udendørs arealer.

Inde i butikken går øjnene på vandring fra afdelingen med lækkerier til gavekurve fyld med - blandt meget andet - kvalitetschokolade, gin og rom til store puder med smukt betræk, et råt skuffemøbel af smedejern til et klædeskab i Bali stil. Et sandt slaraffenland for kunder med sans for afslappet og eksotisk æstetik.

Det indendørs butiksareal er 100 kvadratmeter og butikken egner sig i høj grad til en udflugt, som Bettina Utzon Buch naturligvis håber, at mange køgensere vil få lyst til at tage.

- Vi kan jo tilbyde noget specielt. Nogle unika, som man ellers ikke kan få i Køge. Det skulle gerne være et sted, hvor folk fra Køge har lyst til at tage ud på tur, siger hun.