Slap uskadt fra trafikuheld med spritbilist

Det viste sig, at ingen var kommet til skade ved uheldet, der var sket, efter at en 36-årig mand fra Hedehusene i en lastbil var standset for rødt lys i lyskrydset ved Ringstedvej og enden af motorvejsafkørslen. Kort efter blev lastbilen bagfra påkørt af en personbil ført af en 54-årig mand fra Eskilstrup, der viste sig at være påvirket af spiritus under kørslen.