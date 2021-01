En retssag om et drab begået i Ellemarken i Køge sidste år begyndte i går i Retten i Roskilde, hvor der opstod tumult og slagsmål, umiddelbart inden retsmødet skulle i gang. Foto: Kenn Thomsen

Slagsmål i retten: Drabssag begyndte dramatisk

Køge - 14. januar 2021 kl. 10:41 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Onsdag begyndte en retssag ved Retten i Roskilde, hvor en 22-årige mand fra Køge er tiltalt for i april 2020 at have dræbt en 31-årig mand i Ellemarken på Parkvej i Køge. Mange tilhørere var mødt op ved retten onsdag formiddag, hvilket skabte uro ved retten, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Der var pårørende til både den dræbte og den tiltalte, som alle var meget berørte, hvilket bragte følelserne i kog. Politiet var til stede ved retten for at sikre, at retsmødet kunne gennemføres i god ro og orden.

Kort inden retsmødet skulle gå i gang klokken 9.30, opstod der tumult i forhallen til retslokalet. To mænd indlod sig i slagsmål, der dog hurtigt blev standset af politiet. Politiet sigtede de to, en 54-årig mand fra Køge og en 32-årig mand fra Frederiksberg for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved at indlede sig i slagsmål.

Den 54-årige blev anholdt klokken 09.20 for at skabe ro i retsbygningen. Han blev taget med til stationen til afhøring og blev løsladt ved middagstid. De to sigtede kan begge forvente en bøde i sagen. Retsmødet forløb efter planen og uden yderligere behov for indgriben fra politiet, oplyser ordensmagten.

Efter frokost var kommet flere tilhørere, så politiet indførte visitation af tilhørerne ved retsmødet for at sikre den generelle gode orden i retsbygningen. Ingen personer blev fundet i besiddelse af noget ulovligt. Politiet blev på stedet indtil retsmødet var afsluttet hen på eftermiddagen.