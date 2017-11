Flemming Christensen (K) mistede langt ud på natten borgmesterposten i Køge Kommune, da det stod klart, at et flertal bestående af S, EL, DF og LA havde konstitueret sig. Det til trods for, at Det Konservative Folkeparti fik et kanonvalg i Køge Kommune med fire mandater mod de hidtidige to - og i alt 14,7 procent af stemmerne. Foto: Anders Fallesen

Slagen borgmester: Vi må en tur i opposition

- Jeg er da lidt overrasket over, at man har kunnet samle et spinkelt flertal bestående af S, EL, DF og LA. Jeg kan ikke helt se, hvordan det skal kunne lade sig gøre med Enhedslisten, når der åbenbart er blevet talt om mulige skattelettelser. Men jeg glæder mig over, at vi har fordoblet vores mandater, og nu tager vi så en tur i opposition. I den kommende periode vil vi forsøge at arbejde for at for at køre de søsatte tiltag i mål, og så vil det også være naturligt at igangsætte et generationsskifte i vores parti, siger 73-årige Flemming Christensen til DAGBLADET kort efter klokken 03.40, da realiteterne efter nattens konstitueringsforhandlinger foreligger.