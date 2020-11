Se billedserie Ved Reality Awards 2020 vandt Henrik Nielsen i kategorien ?Bedste sociale mediebruger.

Sladderkongen fra Køge: Vi sladrer allesammen

Køge - 11. november 2020 kl. 06:06 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Stemmen er kraftig, der er glimt i øjet og anekdoterne om et arbejdsliv blandt de rige og berømte står i kø hos Henrik Nielsen, der gennem 29 år som journalist hos Se & Hør har opbygget et solidt netværk blandt kendte danske skuespillere, sportsfolk, forretningsfolk, musikere og realitystjerner.

Karrieren på det kulørte ugeblad sluttede i forbindelse med en sparerunde i 2017 og siden da har Henrik Nielsen etableret sin egen virksomhed under navnet Sladderkongen. Fra bopælen på Følfodvej i Køge tager Sladderkongen ud til kendte danskere og laver podcast over køkkenbordet hos kendte danskere og Instagram indslag fra røde løbere.

Hyggelige fotobøger

Netop nu er Henrik Nielsen aktuel med en bogudgivelse om Keld og Hilda. En fotobog med små ledsagende tekster til parrets privatliv og deres lange karriere i showbizz. Bogen er lavet på opfordring fra det lille forlag Bogkompagniet. Næste bog er i støbeskeen og handler om Lise Nørgaard - Henrik Nielsen håber, at bøgerne vil nå sit publikum som mandelgave og samlerobjekt.

- Det er hyggelige fotobøger ned ad memory lane. Jeg krydser fingre for, at nogen vil købe den, for så er det måske noget af dét, jeg skal leve af. Jeg kender Keld og Hilda rigtig godt, så jeg kørte ud til dem med bogen og de blev så glade for den, at de købte 20 eksemplarer. De blev helt rørte. Der er ikke nogen afsløringer i den som sådan, men mange vil måske blive overraskede over nogen af de oplysninger, man kan finde i den. For eksempel var Keld og Hildas forældre meget imod ægteskabet. Hilda kom fra mere beskedne kår end Hilda og svigerforældrene kom op at skændes - det varerede flere år, før de fik klinket skårene, fortæller Henrik Nielsen.

Kamp for indtægt

Da han blev opsagt hos Se & Hør i efteråret 2017 fulgte en opsigelsesperiode på et år - en lønsikring sikrede ham en rimelig indkomst i den periode og han gik i gang med at undersøge mulighederne for at etablere sig på egne ben. Det lykkedes ham at etablere en base af følgere på Sladderkongens Instagram profil og han lærte at tilpasse sit stof til forskellige sociale medier. I dag har Sladderkongen både en hjemmeside, en blog med anekdoter og røverhistorier, en Instagram-profil, En Youtube kanal, en Facebook profil og en fast podcast på Podimo. Et projekt i digital markedsføring udløste et 12-tal hos Dansk Journalistforbund, men det kniber stadig med at omsætte sladderkongens trafik fra de vellykkede postcasts og indslag til kontant kapital. Anerkendelsen er der, men annoncører kniber det med.

I august 2019 måtte han tage et job som bartender hos Cafe Magic på Nørre Boulevard i Køge, men den indtægt har coronakrisen sat en effektiv stopper for.

- Jeg skal have nogen til at hjælpe mig med markedsføringen af Sladderkongen, konstaterer den i dag 57-årige Henrik Nielsen.

Sikke et liv

Han ved godt, at sladderjournalistik i visser kredse har lav status - sådan så han også selv på det, da han blev ansat på Se & Hør i 1989. Indtil da havde han arbejdet på Aktuelt og anså sig selv som en seriøs journalist. Jobbet hos Se & Hør skulle være et midlertidigt springbræt i karrieren - og som redigerende journalist kunne han undgå at få sit navn i bladet. Sådan gik det ikke. Tværtimod lærte han at sætte pris på arbejdet og de mange oplevelser, der fulgte med på rejser over hele kloden i hælene på sportsfolk, medlemmer af kongehuset, succesrige forretningsfolk og de stadig mere populære realityshows. På Sladderkongen.dk fortæller han underholdende anekdoter om alt fra Janni Rees punkterede bryst til historien om dengang, Se & Hør på Henrik Nielsens initiativ gjorde landsholdsspilleren Nicklas Bendtner til skotsk lord. Umiddelbart harmløs underholdning, men god underholdning kræver både kreativitet og journalistisk tæft, påpeger Henrik Nielsen.

- Der er jo masser af journalistik i Se & Hør. Jeg skulle jo også ud til folk og interviewe dem, indtil jeg havde den overskrift, der kunne bruges på forsiden. Når jeg fortæller anekdoter siger folk altid: "Sikke et liv, du har haft", men det er jo altså anekdoter indsamlet over 29 år, påpeger "Nielsen".

Alle sladrer

For nogle er begrebet "sladder" forbundet med noget negativt - sådan ser Henrik Nielsen ikke på det. Og Køges Sladderkonge dyrker ikke den negative sladder om berømtheders druk, skilsmisse og depression. Han formål er at underholde med tekst og billeder fra de kendtes liv, som hans følgere godt kan lide at spejle sig i.

- De kigger jo på billeder fra den røde løber for at se, hvad folk har på. Og sladder er jo dét, vil allesammen gør. Kvinderne gør det hos frisøren - mændene gør det i omklædningsrummet. Når der er krise, tror jeg godt, folk kan lide noget hyggelig sladder.