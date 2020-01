Se billedserie For anden gang på en uge har der været skyderi i Køge. Det er nogle gamle kendinge og deres medløbere, som skal markere sig, lyder politiets teori. Foto: Martin Sylvest/Scanpix Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Skyderi handler om bandekonflikt mellem to boligområder

Køge - 29. januar 2020 kl. 12:27 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to skyderier på Karlemosevej og i Ellemarken har rod i en langvarig og personrelateret, lokal konflikt mellem personer fra to boligområder i Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, efter et nyt skyderi tirsdag aften, hvor to mænd 26 og 31 år blev hårdt sårede.

Kan I uddybe, hvad konflikten handler om?

- Det er nogle gamle kendinge og deres medløbere, som skal markere sig. Det ser borgerne nu resultaterne af i form af de her skyderier. Vi kigger nærmere på den bagvedliggende årsag til, at det nu bryder ud i lys lue igen efter en periode med ro på i Køge, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hvad er disse personer kendt for?

- De er kendt for konflikter i nærmiljøet af forskellig grund gennem tiden. Vi har ikke en teori om, hvad den dybereliggende årsag kan være. Det skal vi grave ned i. Der bliver vi ramt af den gammelkendte problematik med, at man ikke lukker så meget op for posen, når man skal snakke med politiet, selv om vi er der for at hjælpe dem, når de nu er forurettede i en alvorlig kriminalitetsform, siger Martin Bjerregaard.

Kan man sige, at det er konflikter med relation til bandekriminalitet?

- Det er den vej, vi kigger, med en lidt blødere formulering, men det er den vej, vi kigger, svarer Martin Bjerregaard.

- Hvad der er den reelle bagvedliggende årsag, er interessant for os. Men vi får ikke ret mange informationer ud af dem.

Kan I bekræfte, at det er en konflikt mellem banden NNV i Ellemarken og Hastrupparken og Brothas i Karlemosen?

- Ligefrem bekræfte? Jeg vil ikke stemple et bestemt boligområde for at være tilknyttet en bestemt bande, ud fra de efterretninger, vi har, om hvem der kunne støtte hvem. Men det er helt naturligt, at vi prøver at få sat den overskrift på for bedre at kunne forstå tingene. Hvis man ved, hvor sympatien ligger i de forskellige boligområder, uanset hvilken bandegruppering, man måtte sympatisere med, er det medvirkende til at give os en større forståelse, siger Martin Bjerregaard.

Hvad er relationen til Greve, hvor der blev affyret skud mod to mænd i en bil i Gersagerparken i torsdags?

- Relationen til Greve er den fra det første skyderi i Karlemosen, at det var en Greve-borger, der flirtede lidt med banderelationen i Køge. Der er måske mere under overfladen, end vi lige troede i første omgang. Derfor kigger vi på det i helikopterperspektiv for at se, om der er lighedstræk mellem de nu tre skyderier i Køge og Greve, fortæller Martin Bjerregaard.

I har oplyst, at de to ofre fra i aftes er i kritisk tilstand. Kan du uddybe, hvad der er sket med dem?

- De er ramt og har skudlæsioner i vitale dele af kroppen. Det gør, at de er i kritisk tilstand. De har begge været under intensiv behandling siden i går. Så det var først i nat, at vi fandt ud af, at den anden også er hårdt kvæstet som følge af det her på grund af læsioner i vitale kropsdele.

Kan du fortælle mere om, hvor de er ramt?

- Jeg vil ikke sige, hvor de er ramt henne. Dem, der skyder, skal kunne fortælle os, hvor de ramte henne, siger Martin Bjerregaard.

