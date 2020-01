Den nu 31-årige leder af Black Cobra fik i april 2015 en behandlingsdom for drabsforsøg, efter at han havde beordret to drenge på 14 og 15 år til at skyde mod den Bandidos-relaterede tatovørforretning State of Grace på Nørre Boulevard i Køge. Foto: Katrine Wied

Skyderi: Tidligere leder af Black Cobra er et af skudofrene

Det er et særdeles velkendt bandemedlem fra Køge, der blev ramt af skud ud for Ellemarken tirsdag aften. Det 31-årige skudoffer, der blev hårdt kvæstet, er den tidligere leder af Black Cobra i Køge. Det fortæller kilder til DAGBLADET Køge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her