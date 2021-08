Køge Kirkes menighedsråd og Kirkens Korshær får nu afslag på ansøgning om kommunal støtte til en ny varmestue for udsatte borgere. Der er hverken penge eller umiddelbart stort behov, lyder det. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Skuffelse over nej til ny varmestue for udsatte borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skuffelse over nej til ny varmestue for udsatte borgere

Køge - 12. august 2021 kl. 18:13 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Skuffelse og ærgrelse.

Det er reaktionen fra menighedsrådsformand Kai Jensen, da DAGBLADET ringer ham op og overbringer nyheden om, at et enigt social- og arbejdsmarkedsudvalg har sagt tak, men nej tak til ansøgningen om at yde kommunal støtte til en ny varmestue i Køge Kirkes lokaler på Sct. Nikolaj Kirkegård.

Bag ansøgningen stod netop Køge Kirkes menighedsråd, som sammen med Kirkens Korshær ønskede at åbne en ny varmestue for udsatte borgere. Forslaget gik på, at varmestuen skulle have åbent tre timer om eftermiddagen mandag, onsdag og fredag. Kommunens rolle skulle så være at finansiere aflønningen af en deltidsmedarbejder, for hvem lønnen forventedes at være 150.000-200.000 kroner årligt.

Det er der imidlertid ikke økonomi til, ligesom der allerede er værestedstilbud, som dækker behovene for støtte til udsatte borgere, mener Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som i mandags vendte tommelfingeren ned til ansøgningen.

Kirken: Der er et behov I forhold til hvorvidt der er behov for en ny varmestue, er menighedsrådet af en anden opfattelse end politikerne, fortæller Kai Jensen. Om afslaget siger han:

- Det kommer ikke bag på mig, i den forstand at vi hele tiden har følt, at man ikke var moden til at skabe det fornødne råderum, så der kan tages bedre hånd om de udsatte borgere, siger Kai Jensen og lægger ikke skjul på, at han er lettere forundret.

Adspurgt om ikke de fire kommunalt drevne væresteder, Den Gule Dør, Huset, Ved Kajen og Klemmen, giver tilstrækkelig kapacitet til at tage imod udsatte borgere, svarer Kai Jensen:

- Nej, det er vores klare fornemmelse, at der er en gruppe borgere, der mangler et sted at være og et frirum. Jeg vil selvfølgelig ikke udlevere nogen, men det kan være de borgere, der sidder på bænken, borgere, der er ramt af angst eller depression, som har brug for at komme et sted, hvor der ikke er opsyn. Hvor de får tid og plads til at finde sig selv efter en svær periode, og hvor de kan være sammen med ligesindede og lidt væk fra Torvet og handelsgaderne, som for nogen måske kan virke stressende, siger Kai Jensen.

Tilbage på sporet Kirkens Korshær og Køge Menighedsråd har i fællesskab skelet til andre byer, hvor det har kunnet lade sig gøre at finde en model, der bygger på frivilligt arbejde og kommunal finansiering, fortæller menighedsrådsformanden.

- Så det er ikke noget nyt påfund, og vi ved, at det har været en succes i eksempelvis Roskilde og Slagelse og også nogle steder i Nordsjælland. Erfaringerne er, at man får en understøttende funktion, der kan hjælpe borgeren tilbage på sporet og i samfundet, så de igen føler sig som en ressource, siger Kai Jensen.

Han tilføjer, at man nu må overveje næste træk, men »at kirken ikke har ubegrænsede midler,« og at man derfor ikke nødvendigvis selv kan finde finansieringen til en medarbejder og dermed åbne en varmestue uden kommunal støtte.

Godt initiativ, men... Adspurgt til, hvorfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har takket nej til ansøgningen om aflønning af en deltidsmedarbejder, svarer udvalgsformand Lissie Kirk (S):

- Socialområdet er presset på økonomien, og den ene del af det er, at vi ikke har kunnet finde penge til det, siger hun og fortsætter:

- Når det er sagt, har vi desuden allerede et værested for udsatte borgere. Det ligger i forbindelse med misbrugscenteret (på Boholtevej, red.) og er mere bredspektret og kan flere ting, end det som tilbuddet fra kirken lægger op til, siger Lissie Kirk.

Hun understreger, at udvalget synes godt om initiativet, og at man håber, at menighedsrådet og Kirkens Korshær vil arbejde videre med det i frivilligt regi.

På spørgsmålet, om hun og forvaltningen kan stå indenfor, at der er tilstrækkelige tilbud og kapacitet til at hjælpe de udsatte borgere på eksisterende væresteder, svarer hun:

- Det vil jeg mene. Det er mit klare indtryk, og de seneste to år har vi også haft nødovernatningsmulighed på vandrehjemmet om vinteren, men det er ikke blevet benyttet. Tidligere var det desuden sådan, at man skulle visiteres til Ved Kajen, men det skal man ikke længere. Man kan nu komme ind fra gaden og få et måltid mad eksempelvis. Der er heller ikke noget kontrol. Så jeg vil mene, at medarbejderne er rustede til at tage de opgaver, siger hun.