Medborgerhusets formand, Hans Erik Jensen, er ikke overrasket over, at politikerne har valgt at lukke og sælge bygningen på Lidemarksvej, hvor den lokale forening har hjemme.

Skuffelse: Medborgerhus skal finde nyt hjem

Køge - 12. oktober 2019 kl. 15:18 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge vedtog et enigt Teknik- og Ejendomsudvalg i Køge Kommune at sælge ejendommen på Lidemarksvej 110, hvor Bjæverskov Medborgerhus har holdt til de seneste par år.

Beslutningen skal både spare Køge Kommune for en renovering af den kommunale bygning og give plads til, at fremtidige købere af ejendommen kan etablere ældreboliger. Selvom beslutningen ikke overrasker i Bjæverskov, er det alligevel en ærgerlig formand, som DAGBLADET Køge taler med.

- Vi er fortsat kede af det, for der er lagt en masse penge og kræfter i huset. Men afgørelsen er forventet, også ud fra det der er gået forud, så det kommer ikke bag på os, fortæller Hans Erik Jensen, der er formand for Bjæverskov og omegns Medborgerhus.

Han håber, at politikerne holder, hvad de ifølge formanden har lovet, og ikke smider den lokale forening ud, før ejendommen er solgt.

- Vi kan håbe på, at vi får, hvad de har lovet, så vi kan blive i bygningen, så længe den ikke er solgt. Det ville være en katastrofe, hvis det endte med at stå tomt, siger Hans Erik Jensen.

En permanent løsning Formanden er dog alligevel fortrøstningsfuld for, at man sammen med kommunen kan finde en løsning, så medborgerhuset får nogle gode, fremtidige rammer at fortsætte sine aktiviteter i.

- Vi må snakke sammen om, hvorvidt vi kan finde hinanden og komme frem til en fornuftig løsning, pointerer Hans Erik Jensen og uddyber:

- Jeg håber selvfølgelig, at vi kan finde et sted, hvor vi kan være permanent. Vi har allerede afvist at være i et skolelokale, for det har ikke noget med et medborgerhus at gøre. Vi skal finde en løsning i Bjæverskov, hvor vi kan være permanent.

Mellembygning i spil Hos politikerne i udvalget påpeger man, at det hele tiden har ligget i kortene, at huset i Bjæverskov skulle sælges.

- Det holder vi fast i, fordi vi mener, at der godt kan findes en alternativ løsning for dem, som bruger medborgerhuset, siger udvalgsmedlem Flemming Christensen (K).

Han bakker op om en ny arbejdsgruppe, hvor alle lokale parter bliver involveret for at finde en løsning. Den konservative politiker fortæller også, at muligheden for at bygge et nyt hjem til medborgerhuset mellem de to Skovbohaller stadig er i spil.

I Venstre peger man også på, at beslutningen giver god mening.

- Det giver ikke mening at lukke medborgerhuset, men det giver mening at sælge bygningen og flytte aktiviteterne et andet sted hen. Vi har også tidligere sagt, at der kun har været tale om en midlertidig løsning, forklarer udvalgsmedlem Søren Brask (V).

Han regner med, at politikerne og de lokale sammen kan finde et nyt, egnet sted til Bjæverskov Medborgerhus, og at nogle af pengene fra et kommende salg af ejendommen muligvis kan gå til at bygge nyt.

