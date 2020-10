Skuespiller Clara Becker-Jostes vil gennem leg og improvisation udfordre kursisternes comfort zone. Det handler om at være til stede i nuet. Foto: HEIN Photography

Skuespiller underviser køgensere i drama og improvisation

Køge - 29. oktober 2020 kl. 09:44 Af Henrik Førby Jensen

Det handler om at få kontakt til det indre legebarn, at udfordre sin komfort zone og at være til stede i nuet. I slutningen af november starter skuespiller Clara Becker-Jostes et nyt kursus på Asgård skole. Kurset hedder Drama og improvisation og er en del af programmet hos FOF:

Du lærer at genopdage din legende side. Det er så vigtigt og giver en enorm frihed. Men ofte er det desværre noget vi har "glemt" som voksne mennesker. Clara Becker-Josteser udannet skuespiller og under hendes uddannelse fandt hun ud af, hvor meget man lærer om sig selv, og hvor nærværende og hvor givende det er at lave dramaøvelser.

- Samtidig lærer du også at vende opmærksomheden udad, for det er også vigtigt at være opmærksom på, hvad der foregår omkring dig, når du står på en scene - samspillet er alfa og omega. Kurset tager udgangspunkt i forskellige lege og på den måde udfordres vores comfort zone. Vi skal øve os i at være i nuet og dermed være modtagelig for, hvad vores medspiller giver os. Det er meget det, improvisation handler om, forklarer Clara Becker-Josted.

Hun synes, det er fantastisk at være vidne til, hvordan et menneske udvikler sig fra måske at være usikker og ikke føle sig tilpas på scenen til pludselig at føle sig tryg ved det og ikke mindst nyde at gøre det.

- Og så er det også bare rigtig sjovt - både at observere fra sidelinjen og selv at være "på gulvet", tilføjer hun.

Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig holdet Drama og Improvisation på FOF Køge Bugts hjemmeside. Første gang er torsdag den 26. november klokken 19.10 på Asgård skole.