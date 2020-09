Se billedserie Affaldet hober sig op ved siden af affaldsstationerne på Søndre Havn. De kan nemlig ikke modtage meget af, hvad der betegnes som storskrald. Foto: Torben Thorsø

Skraldet hober sig op i grøn bydel

Køge - 18. september 2020 kl. 17:01 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Papkasser i massevis, en rejsekuffer, flere aflagte sko og en sæk med kasserede bøger.

Det er nogle af de ting, der senest er blevet smidt ved siden af de molokker, nedgravede affaldsbeholdere, hvor beboerne i de mange nybyggerier kan komme af med deres daglige affald på Søndre Havn. Problemer er bare, at mange former for affald ikke hører hjemme i affaldsbeholderne - og når der ikke er et andet sted til for eksempel papkasser eller andet storskrald, så bliver det bare smidt ved siden af stationerne.

Carsten Munk Mejer er en af de beboere, der dagligt kan følge, hvordan bunkerne af »uautoriseret« affald hober sig op og resultatet er, at skraldevognen slet ikke kan komme til at tage det almindelige skrald med.

Han har råbt op om problemet flere gange, men gør det nu igen, for alt tyder på, at det vil være et tilbagevendende problem.

- Der er for eksempel lige flyttet mange nye beboere ind og når de ikke kan se, hvordan de kan komme af med skraldet, så bliver de frustrerede og så efterlader de det bare ved siden af stationerne. Det her er ikke et problem, der forsvinder af sig selv, så man er nødt til at finde på en fremadrettet løsning, der fungerer, pointerer han.

Det er som bekendt Køge Kyst, der står for nybyggerierne på Søndre Havn og her skorter det ikke på omtale af, hvor »grønne« byggerierne er. Men det fungerer bare ikke i praksis og hvor grøn er man så, spørger Carsten Munk Mejer:

- Den her bydel skal være så grøn og der er lagt op til, at man i høj grad for eksempel klarer sig på cykel. Men samtidig er der ikke lavet plads til storskrald som pap og andre ting. Det giver jo ingen mening, at man ikke kan komme af med sit affald uden at skulle starte bilen og køre på genbrugspladsen. Men en del af problemet består i, at Køge Kyst og Køge Kommune holder hinanden i skak og skubber problemet videre. Det gør bare, at problemet i sidste end lander hos borgeren.

Han fortæller, hvordan Køge Kyst - så vidt han har forstået det - nu har indtænkt storskraldet i de allernyeste byggerier i bydelen. På den baggrund mener han også, at det eneste rigtige må være at finde en ordning for de nuværende byggerier.

Carsten Munk Mejer understreger, at problematikken for ham drejer sig om at finde en fremadrettet løsning, der kan forhindre at problemet med henkastet affald opstår igen og igen.

Han foreslår selv, at et beskedent stykke af den grønne kile ved »Cirkuspladsen« på Strandboulevarden inddrages til en station med storskrald og bemærker lidt ironisk, at når nu Køge Kyst er et »byudviklingsselskab«, så burde man kunne udvikle en holdbar løsning på problemet med storskrald.