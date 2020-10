Skovsvin løb lige i armene på politiet

Da mændene så hundelufteren, fik de travlt med at læsse de sidste kasser af, hvorefter de kørte fra stedet. Ud fra oplysningerne på varebilerne fandt politiet frem til et firma, som stod som registreret ejer af varebilerne.

Her var nogle mænd i gang at læsse en større mængde flamingo - og opbevaringskasser af på stedet.

Virksomhedsejeren blev kontaktet, men nægtede al kendskab til affaldet. En patrulje kørte til Danmarksvej, hvor de optog fotos af de efterladte kasser.

Mens politiet var på stedet, kom varebilerne fra tidligere tilbage med to 26-årige mænd fra Køge bag rattet.

De to gik i gang med at fjerne kasserne fra stedet igen. Virksomhedsejeren kontaktede herefter politiet og oplyste, at han havde sendt nogen til at rydde op.

Politiet skal nu undersøge sagen nærmere for at afklare, om der er grundlag for at sigtet virksomheden eller andre for at overtræde Naturbeskyttelsesloven. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.