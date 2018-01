Skovbo Efterskole stabler mursten

Det er en hentydning til spaden, der nu to gange indenfor et år er blevet brugt til at tage 1. spadestik på et af skolens byggeprojekter.

- Det er grundlæggende for at vi kan få mere kvalitet i de tilbud vi har her på skolen, siger han og forklarer, at i forhold til for eksempel spisesalen, så er man nu nødt til at »mokke sammen« når alle skal spise og især når der er mange gæster til arrangementer.