Skov, strand og små rum: Opgradering af legepladser i spil

Køge - 09. september 2020

Legepladser er væsentlige rum for børnenes læring og et vigtigt redskab for at kunne arbejde med børnenes nysgerrighed, bevægelse, kreativitet og oplevelse af naturen. Derfor skal der laves en kortlægning af legepladserne i Køge Kommunes dagtilbud og mulighederne for opgradering.

Sådan lyder det fra både Børne- og Uddannelsesforvaltningen og et enigt Børneudvalg, som onsdag i sidste uge godkendte forvaltningens anbefaling om kortlægningen.

Under corona-nedlukningen er børnenes tid på legepladserne kun øget og erfaringer herfra viser, at legepladsen kan understøtte det pædagogiske arbejde endnu mere og på mange flere måder, end den tidligere har været benyttet, forklarer forvaltningen.

Det vil dog flere steder kræver en opgradering.

- Legepladserne er mange steder etableret forholdsvist traditionelt med legeredskaber, flisebelægning til cykelture og en sandkasse. Efterhånden som disse ting slides ned, bliver de fjernet for at undgå ulykker, og de erstattes ikke nødvendigvis af nyt, da indkøb af legeredskaber udgør en væsentlig udgift, skriver forvaltningen.

Skov, strand og jungle Idéen med at kortlægge daginstitutionernes legepladser og gå i gang med eventuelle opgraderinger handler også om, at der fremover skal være en plan og nogle tilsvarende rammer for, at børnene kan være mere ude og lege i opdelte grupper, netop på grund af coronavirussens fortsatte greb om samfundet.

I kortlægningen skal der ses på selve indretningen af legepladserne og hvilke erfaringerne, man har fået fra corona-perioden. Det er ifølge forvaltningen allerede sket i det nye dagtilbuds-byggeri på Parkvej.

Her etableres »mark, skov, strand og jungle« ud fra den eksisterende beplantning, fortæller forvaltningen, og pladsen indrettes, så bevægelse og naturens gang bliver en integreret del af legepladsen.

- Den indrettes med mange små rum i det store, som både tilgodeser legen, men også er brugbar, hvis børnegrupperne skal holdes adskilt, som det har været tilfældet under corona. Disse tanker kunne overføres til andre dagtilbud, lyder det.

Ekstra penge Fra politisk side var der bred enighed i udvalget om at komme hurtigt i gang med at afdække mulighederne for dagtilbuddenes legepladser, samt hvad det vil koste, og hvad det vil betyde i forhold til fremtidig vedligeholdelse.

Dagtilbudsområdet brugte sidste år færre penge end budgetteret, og de ekstra midler blev derfor overført til 2020, hvor det dog ikke har været muligt at bruge pengene endnu på grund af corona. Derfor tænker forvaltningen at bruge de ekstra penge på kortlægningen af legepladser og de muligheder, der kan være for at opgradere disse.