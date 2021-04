Se billedserie Sagen om specialskolen Holmehus og den nærliggende folkeskole Holmebækskolen trækker i langdrag, og den udsatte udvidelse af specialskolen i Køge Kommune betyder nu, at sårbare børn skal visiteres til tilbud uden for kommunen. Arkivfoto

Skoleudvidelse fortsat på pause: Sårbare elever sendes ud af kommunen

Køge - 15. april 2021 kl. 13:05 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Så længe de fremtidige rammer for såvel Holmehus som Holmebækskolen er uafklarede, er det vanskeligt at lægge en langsigtet udviklingsplan. For Holmehus betyder det, at den videre udvikling reelt er sat i stå.

Det fastslår Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune, der konstaterer, at den uafklarede situation ligeledes har negative konsekvenser for Holmebækskolen, som eksempelvis ikke ved om og i givet fald hvornår, »skolen kan arbejde med en anderledes afdelingsopdeling af skolen end den nuværende tredeling«.

Det fremgår af referatet fra det seneste møde i kommunens skoleudvalg.

Her drøftede politikerne den omstridte situation i Herfølge, hvor specialskolen Holmehus står til at overtage lokaler fra Holmebækskolen, men efter kritik fra sidstnævntes skolebestyrelse og forsinkelser på grund af corona-situationen, er sagen endt i et limbo.

Fakta om sagen I 2019 blev det besluttet at gøre specialskolen Holmehus til en selvstændig skole. Som en del af en større omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud skulle Holmehus fremover rumme elever med såkaldt socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig skulle antallet af elever øges til 50.



Konsekvensen blev, at den nærliggende folkeskole Holmebækskolen skulle overdrage en af sine fløje med lokaler til specialskolen.



Projektet har været undervejs et stykke tid, og til sommer skulle antallet af elever på Holmehus efter planen gå fra de nuværende 35 til 50 elever.



Men efter blandt andet kritik fra skolebestyrelsen på Holmebækskolen besluttede politikerne i et enigt skoleudvalg i januar at udskyde resten af den ellers planlagte udvidelse af Holmehus. Derfor er Køge Kommune nu tvunget til at visitere en række sårbare elever til tilbud i andre kommuner, da der ikke er plads til flere på Holmehus. Specialskolen er allerede med de nuværende 35 elever fyldt op.



I mellemtiden har kommunen sat et arkitektfirma i gang med at afklare ønsker og muligheder for de to skolers kommende fysiske rammer. Det arbejde har dog været forsinket i flere måneder på grund af corona-situationen.

Det betyder, at kommunen er tvunget til at sende lokale, sårbare elever, som ellers kunne begynde på Holmehus, til tilbud uden for kommunen. Ifølge forvaltningen drejer det sig om elever på mellemtrinnet, der nu skal visiteres til skole-/dagbehandlingstilbuddet Mindehøj ved Rødvig på Stevns.

Blandt politikerne ærgrer man sig over sagens stilstand, men Jeppe Lindberg (LA), der er næstformand i Skoleudvalget, understreger, at man ikke vakler, når det kommer til den oprindelige beslutning.

- Det går langsomt. Blandt andet på grund af corona der gør, at vi ikke kan holde fællesmøder med arkitekterne. Men beslutningen om at sameksistere er taget, så vi skal have fundet en god løsning, hvor alle kan og skal være, siger han.

Giver ekstraudgift Arkitekterne, som næstformanden henviser til, hører til et arkitektfirma, som efter planen skal afklare og beskrive de to skolers ønsker til de kommende fysiske rammer - og i sidste ende give et bud på en løsning.

Men arkitektfirmaets arbejde har de seneste måneder været ramt af nedlukningen af landet, hvoraf skolerne også har været påvirket i længere tid.

Derfor går månederne uden en afklaring, og på Skoleudvalgets møde i den seneste uge var der da heller ikke lagt op til at træffe en beslutning. Sagen var »blot« en drøftelse. Forhåbningerne er nu, at man på mødet i maj eller juni kan få forelagt resultatet af den lokale proces, så politikerne kan træffe en endelig beslutning.

Imens er kommunen som nævnt nødt til at visitere elever ud af kommunen, som der ellers kunne have været plads til på Holmehus. Ifølge forvaltningen er det endnu uklart, hvor mange det vil dreje sig om, da nogle elever typisk først får behov for at skifte fra en folkeskole til en specialskole i løbet af skoleåret.

En umiddelbar forventning hedder ti børn, som fremover skal gå i skole i andre kommuner. Udover konsekvenserne for det enkelte barn og den enkelte familie betyder det også en række ekstraudgifter for Køge Kommune. Der skal nemlig både betales for elevernes transport til og fra skole, ligesom det koster kommunen penge at købe pladser eksternt.

Præcis hvor stor udgiften bliver er fortsat usikkert, men ifølge forvaltningen betragter man det som »pædagogisk uhensigtsmæssigt« at hjemtage eleverne på et senere tidspunkt, da de allerede er begyndt på andre skoler. Derfor skal eleverne som udgangspunkt gå i skole uden for kommunen i hele deres skoleforløb - som for nogle børn bliver ti år - og dermed forlænges ekstraudgifterne i samme periode.

Spørger man Skoleudvalgets næstformand, er det en ærgerlig situation, at man er nødt til at visitere elever ud af kommunen.

- Det er brandærgerligt. Det er en præmis, men godt nok en irriterende præmis, siger Jeppe Lindberg.

Han forventer dog, at ekstraudgifterne kan holdes inden for udvalgets egen økonomiske ramme.

Stresset personale Stilstanden og den uafklarede situation fik for godt og vel en måned siden medarbejderudvalget på Holmehus til at sende et brev til Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Heri fortæller medarbejderne om bekymringer i forhold til de manglende beslutninger om specialskolens fremtidige vilkår.

Det gælder både de fysiske rammer men også skolens fremtid mere generelt, forklarer forvaltningen.

- Situationen opleves stressende af personalet, og der efterspørges signaler, der skaber tryghed hos forældre og medarbejdere, skriver de.

Hvad tænker du om medarbejderudvalgets brev til forvaltningen, deres bekymringer over de manglende beslutninger og deres oplevelse af en stressende situation?

- Jeg synes, det er bekymrende, at der kan skabes usikkerhed om en beslutning, der er taget. Der er opstået usikkerhed, fordi der ikke sker noget på grund af corona, og derfor er det vigtigt at signalere, at beslutningen er taget, og at der skal være en sameksistens. Jeg hører ikke, at udvalget vakler, og der er masser af plads til både Holmebækskolen og Holmehus, fastslår Jeppe Lindberg.