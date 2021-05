Skoletasker på højkant hos boghandleren

Ergobag fokuserer på børns helbred. Justerbare, vægtfordelende design har længe været almindelig praksis til vandrerygsække til at bære en uforholdsmæssig tung vægt i timevis uden at anstrenge ryggen - den tankegang har Ergobag overført til skoletasker. Børn kan gå, hoppe og lege, selvom de bærer på en tung skoletaske. Bæredygtighed og klimabeskyttelse har desuden været en integreret del af virksomhedsfilosofien og produktionsdesignet i over 10 år, fremgår det af produktbeskrivelsen. Og det er nemt at være med i Bog & Ides konkurrence om en af de smarte tasker.