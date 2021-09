Med samlet seks millioner kroner over de kommende år vil forligspartierne forsøge at lave et loft på maksimalt 24 elever i dansk og matematik for de kommende 0. klasser i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Skolestruktur og færre elever i klasserne: - Det er stadig lidt »fluffy«

Køge - 17. september 2021 kl. 18:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Onsdagens budgetaftale sendte seks millioner kroner i retning af Køge Kommune skoler, hvor man med en gradvis implementering vil indføre et loft på maksimalt 24 elever i klasseværelserne, når der skal undervises i dansk og matematik i de kommende 0. klasser.

Læs også: Idrætsparken bringer boliger og sportscollege med sig

Det skal konkret ske ved at afsætte henholdsvis 1, 2 og 3 millioner kroner i årene 2023-25. Derudover har forligspartierne afsat en million kroner til en analyse, som skal se nærmere på den fremtidige skolestruktur.

Blandt politikerne og partierne har det været et generelt ønske om en lavere såkaldt klassekoefficient, forklarer Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget. Et ønske, som Venstre løbende har været en af fortalerne for.

- Det vil give mere kvalitet i undervisningen og gøre det nemmere at holdinddele, måske med mere mandskab på, og det vil betyde en mere rolig undervisning for børnene, lyder det fra Mads Andersen.

Men på spørgsmålet om, hvordan kommunen i praksis vil skabe et loft på antallet af eleverne i klasserne, er svaret lidt mindre konkret.

- Implementering afhænger af analysen af skolestrukturen, og de to ting kommer til at følges ad. Når analysen er færdig, handler er det om at finde ud, hvordan vi bedst strukturerer de enkelte skole og distrikter, så lige nu er det stadig lidt »fluffy«, erkender udvalgsformanden.

Han fortæller, at det er ved tildelingen af klasser for de kommende 0. klasse, at man vil forsøge at lave loftet for antallet af elever i klasserne. Det sker ved at give skolerne flere penge per elev.

- Det betyder, at de på skolerne kan skære klasserne tidligere, fordi skolerne får ressourcerne ved 24 elever i stedet for ved 28, forklarer Andersen.

Han roser Venstre for at pege på, at elevloftet giver mening i visse fag, hvor bedre tid og ro er mere end nødvendigt end i andre fag.

- Der er nogle fag, vi skal styrke, og så er der andre fag, for eksempel de kreative fag, hvor det måske ikke giver lige så meget mening, fordi eleverne allerede bliver holddelt i undervisningen, siger Mads Andersen.

Hvorfor ikke bare lave et loft i alle fag og alle klasser, når det i jeres øjne giver mere kvalitet i undervisningen?

- Hvis det skulle gælde for alle fag i alle klasser, vil det koste ét beløb, mens hvis det er nogle fag i nogle klasser, vil det koste et andet og noget lavere beløb. Da det ikke er den store gavebod, vi har haft fremme i budgetaftalen, så vi har valgt de mest nødvendige fag.

I analysen vil I kigge nærmere på den fremtidige skolestruktur. Hvad ligger der i det?

- Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at er der ikke er tale om skolelukninger. Det handler om byudvikling, og den diskussion den afføder om skoledistrikter, forklarer udvalgsformanden og uddyber:

- Hvad skal bymidten, Køge Nord eller Køge Vest kunne om 10-20 år?. Borup Skole ligger nok hvor den skal i rigtig mange år, men det kan godt være, at skolerne bymidten og Køge Nord skal se anderledes i fremtiden på grund af de mange nybyggerier.

Uundgåelig investering Om der bliver tale om udvidelser, sammenbygninger eller helt nye skoler, kan Mads Andersen ikke sige noget om for nuværende, for sagen skal være belyst »godt og grundigt«, før politikerne træffer en beslutning.

- Det handler også om bygningsmassen, og det er klart, at vi har nogle skoler, som er godt og grundigt nedslidte, og som ikke er blevet renoveret i mange år. Det er også nødt til at indgå i drøftelserne, understreger udvalgsformanden.

En ting er at sætte et arbejde i gang og få lavet en analyse. Noget andet er at følge dens anbefalinger eller forslag og bruge de penge, det kræver. Hvordan ser du på det?

- Hvis jeg selv er udvalgsformand om et år, vil jeg prøve at overbevise byrådet om, at vi skal satse på skolerne. Vi får flere og flere ældre, som vi skal håndtere og finansiere, og derfor skal vi leve af de unge mennesker. Det er en investering, som vi ikke kan undgå at lave, hvis vi også skal blive ved med at tiltrække børnefamilier, som skaber både udvikling og er gode skatteborgere, pointerer Andersen.

