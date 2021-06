Skolestrid: Venstre undrer sig over brugen af arkitekter

Kort om sagen

2019 besluttede de lokale politikere at gøre specialskolen Holmehus til en selvstændig skole. Som en del af en større omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud skulle Holmehus fremover rumme elever med såkaldt socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig skulle antallet af elever øges til 50.



Konsekvensen blev, at den nærliggende folkeskole Holmebækskolen skulle overdrage en af sine fløje - den såkaldte lille fløj - med lokaler til specialskolen.



Projektet har været undervejs et stykke tid, og til sommer skulle antallet af elever på Holmehus efter planen gå fra de nuværende 35 til 50 elever.



Men efter blandt andet kritik fra skolebestyrelsen på Holmebækskolen valgte politikerne i et enigt skoleudvalg i januar i år at udskyde resten af den ellers planlagte udvidelse af Holmehus.



Siden da har et arkitektfirma forsøgt at afklare ønsker og muligheder for de to skolers kommende fysiske rammer. Det arbejde har været forsinket i flere måneder på grund af corona-situationen, men onsdag i denne uge tog et politisk flertal en beslutning.



Beslutningen blev, at Holmebækskolen skal afgive sin lille fløj til Holmehus, så specialskolen kan fortsætte sin udvidelse.