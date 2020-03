Der bliver ikke meget ferie over de to kommende to uger, selvom skolerne er lukkede.

Send til din ven. X Artiklen: Skolerne lukker: Det bliver ikke to ugers ferie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolerne lukker: Det bliver ikke to ugers ferie

Køge - 14. marts 2020 kl. 07:06 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom folkeskolerne nu er lukket ned, er internettet og Aula stadig oppe. Og så længe, der er internetdækning hjemme på børneværelserne, vil der også være skolearbejde de næste par uger.

Frygten for en for hurtig spredning af coronavirus kan nemlig ikke veksles til fri leg derhjemme, bare fordi regeringen har bedt skoler og andre institutioner om at låse af.

Både forældre og elever har nu fået besked om, at opgaver og lektier vil tikke ind løbende. Samtidigt har lærerne i Køge Kommune fået at vide, at de skal betragte den kommende tid som et fuldtidsjob med hjemmearbejdspladser.

- Vi har bedt lærerne om at holde kontakten til eleverne. Vi har også sendt en lang række links og opgaver ud, som de kan bruge til undervisning over internettet. Det er ikke en ferie, nogen skal på nu, siger skolechef Søren Thorborg.

I 2013 var den landsdækkende lockout af lærerne skyld i, at elever og ansatte på skoler over hele landet vendte tilbage til længere skoledage og aflysninger af kreative fag, så der var plads til at for eksempel ekstra dansk og matematik, som man var kommet bagefter med.

- Vi prøver nu at fastholde en skoledag og en skolevirkelighed de næste to uger, selvom det kan være op ad bakke. Men det vil være ærgerligt, hvis det her resulterer i et fagligt efterslæb. Vi vil prøve at undgå, at vi skal ud i erstatningstimer bagefter, forklarer Søren Thorborg, som også håber på forældrenes fulde opbakning.

Selvom der altså ikke er lagt op til badeferie, er der dog heller ikke fuldt skema. Musiske og kreative fag er aflyst. Idræt og husgerning hjemmeunderviser man for eksempel heller ikke i.

- Lærere og elever kommer måske ikke til at arbejde helt det samme antal timer som på en normal skoledag. Men vi holder fast i en form for skoledag, siger skolechefen.

For nogle børn kan det måske blive svært eller kedeligt ikke at have noget at stå op til de næste to uger. Hvis de slippes løs til fri leg og computerspil, mens skoler, idrætsklubber og kulturtilbud er lukket ned og aflyst, bliver hverdagen måske lidt ensom.

- De fleste børn trives faktisk bedst med struktur og nogle faglige udfordringer i hverdagene. Nogle kan endda blive ængstelige, hvis de skal gå og tænke på corona- smitte hele tiden, siger han.

Derfor har skoleledelsen i Køge Kommune også bedt SFO- og klubpædagogerne om at »være på arbejde«.

- De skal holde kontakt med børnene og være med til at opretholde et dagligt digitalt fællesskab. De kan måske også tale i telefon med børnene af og til. Det kan måske være med til at modvirke, at nogle føler sig alene eller ensomme. Man kan for eksempel også opfordre børnene til, at hvis de alligevel sidder og spiller computer, så skal de spille mod de andre fra SFO'en, så man holder fast i fællesskabet, siger skolechef i Køge Kommune, Søren Thorborg.