Skolerne gør klar til gradvis genåbning fra i morgen

Køge - 14. april 2020

Køge: Efter mere end en måned med landsdækkende hjemmeskoling og -pasning skal de yngste børn nu tilbage i skole og daginstitution. Siden statsministeren præsenterede planen om den gradvise genåbning af Danmark, har Køge Kommunes forvaltning, skoler og daginstitutioner arbejdet på højtryk for at gøre klar til at tage imod børn igen.

I dag tirsdag morgen blev de konkrete planer for genåbningen præsenteret for politikerne i Skoleudvalget og Børneudvalget, og de næste dage kan forældre se frem til at skulle aflevere deres børn i skoler, SFO’er børnehaver og vuggestuer igen.

Men hverdagen bliver langt fra normal, og som tidligere beskrevet er det kun de yngste eleverne, som nu skal tilbage på skolebænken. Her vil børnene sidde med større afstand mellem i hinanden, og mange klasser vil blive delt op i to lokaler for at skabe mere luft mellem eleverne.

Derudover er tanken, at så meget undervisning som muligt skal foregå udendørs, og at eleverne skal forsøge at lege i mindre grupper med de samme børn.

Genåbningen af skolerne sker netop gradvist, og det betyder, at man begynder med de cirka 400 børn, som skal starte i børnehaveklasse til sommer. De bliver som de første sendt i SFO fra i morgen onsdag den 15. april.

Herefter følger 0. og 1. klasserne, som begynder i skole torsdag. Fredag er 2. og 3. klasseseleverne at finde på skoler og i SFO igen, mens børnene i 4. og 5. klasse først er tilbage fra på mandag.

Alt dette har kommunens forældre fået brev om via kommunikationsplatformen Aula.

ETK styrker rengøring

Det er nu godt og vel en uge siden, at alle kommunens skoleledere mødtes digitalt på Skype med forvaltningen for at drøfte situationen og den gradvise genåbning. Kommunens skolechef Søren Thorborg fortæller, at man fra tirsdag aften og frem »gav den fuld skrue i to døgn« for at finde en betryggende måde at genåbne skolerne på.

- Vi har understreget, at ingen skoler åbner, før de har de betingelser på plads, som man skal have, fortæller han.

Alle skolerne i Køge Kommune skulle dog være klar til at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor er samtlige skoler og SFO'er klar til at tage imod elever fra i morgen onsdag. En enkelt skoler har dog valgt at begynde den gradvise åbning en dag senere.

Forvaltningen har også haft en hurtig dialog med ETK, der står for den daglige rengøring på kommunens skoler. Rengøringens skal nemlig styrkes, og den skal både være hyppigere og prioriteret på de områder af skolerne, som nu skal tage imod børn igen.

Meget udendørs undervisning

Ifølge Søren Thorborg er tanken med den gradvise åbning af skolerne, at det kræver rigtig meget organisering eksempelvis at skulle flytte rundt på borde og stole og for den enkelte skole at finde ud af, hvordan man konkret kan leve op til retningslinjerne.

Netop derfor begynder alle eleverne ikke på samme tid.

- Det er rigtig godt at få startet op og få nogle erfaringer, men det er også godt, at vi ikke starter op i fuld skala. Det bliver en langsom indflytning, hvilket regeringen også har lagt op til, og allerede fra på mandag er det fuld implementeret, fortæller Søren Thorborg.

Hvilken hverdag bliver det for skoleeleverne?

- Så meget undervisning som muligt vil foregå udendørs, og det bliver en hverdag, hvor eleverne skal vaske hænder rigtig tit. Vejledningen siger hver anden time, påpeger skolechefen.

Derudover skal forældrene vænne sig til ikke at gå med ind på skolen med børnene, når de skal afleveres og hentes, ligesom mødetidspunktet for eleverne bliver forskudt af hinanden, så alle ikke møder ind på samme tidspunkt.

Så få i SFO som muligt

Skolerne vil fortsætte den såkaldte nødundervisning, hvor ikke alle fag bliver lige relevante, og derfor bliver der behov for, at lærerne er kreative, siger Søren Thorborg.

- Nogle ting skal gøres lidt anderledes, og for eksempel kan man lægge stor vægt på fag med natur og tage på ture ud i naturen. Derudover har vi mulighed for at have noget matematikundervisning i skolegården, så der er brug for kreativitet. Med den gradvise genåbning vil kommunens SFO'er også tage imod børn igen, men her er opfordringen til forældrene, at så få børn som muligt benytter SFO'erne. I stedet skal mange pædagogerne nemlig bruges på skolerne.

Tæt dialog med skoleledere

Tirsdag morgen fik politikerne i Skoleudvalget præsenteret forvaltningens plan, og udvalgsformand Mads Andersen (K) kalder planen for »et rigtig godt stykke arbejde«. Han håber, at den gradvise åbning af skolerne vil give ro, og udvalgsformanden lægger vægt på, at planen er blevet udarbejdet i tæt dialog med skolelederne, så man eksempelvis er blevet enige om, at alle børn møder på nogenlunde samme tid, men dog deles op i flere klasselokaler.

- Det bliver nok ikke vores sidste ekstraordinære møde, men vi kommer til at tage en ting ad gangen. Vi er også klar til, at rengøringen bliver top tunet, og det tror jeg, at mange vil sætte stor pris på, siger Mads Andersen.

Han er også spændt på, om alle forældre vil sende deres børn i skole. Reglerne om ulovligt fravær er nemlig fortsat aktuelle, så hvis et barn ikke er sygemeldt eller har fået fri, skal skolerne registrere ulovligt fravær.

Dog blev det mandag aften slået fast af regeringen, at børn med en coronasmittet i familien ikke skal møde i skole eller dagtilbud. Det på trods af, at Sundhedsstyrelsen i sin tidligere retningslinjer har åbnet for det modsatte.