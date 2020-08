Skoler og gymnasiet arbejder hen mod normaliseret hverdag

Det fortæller Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune, der sammen med forvaltningen og skolelederne i den senere tid har brugt en del kræfter på at udforme coronaretningslinjerne for det nye skoleår.

- Med nødundervisningen i foråret blev folkeskoleloven reelt sat ud af kraft. Nu er vi så tilbage på folkeskoleloven igen, og det indbefatter blandt andet, at vi tager faglokalerne i brug igen, siger skolechefen og understreger i samme åndedrag, at forårets forstørrede fokus på hygiejne, håndsprit og afstand tages med ind i det nye skoleår.

De omkring 1150 elever vil generelt opleve, at retningslinjerne bliver strammere, når undervisningen foregår ude i faglokalerne frem for i stamklassens eget lokale.

Fællessamlingerne er desuden udsat på ubestemt tid, og det bliver derfor i den virtuelle verden, at Peter Schiødt møder sine elever på mandag for at byde velkommen til det nye skoleår.

En øvelse, som man heldigvis er vant til efter et forår og forsommer i coronaens tegn, men nu er håbet, at en eller anden form for normalitet igen snart kan indfinde sig, fortæller Peter Schiødt, som under alle omstændigheder glæder sig til at byde nye, såvel som »gamle« elever velkommen til et nyt skoleår.