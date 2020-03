Skoleorkester skilles fra musikskolen

Da byrådet vedtog kommunens budget for 2020-2023, besluttede man at prioritere de store velfærdsområder og fremtidssikre kommunen. Som konsekvens heraf vedtog forligspartierne at spare 150.000 kroner på kultur- og Idrætsområdet i 2020 og 300.000 om året i de følgende år.

»En besparelse på Kultur- og Idrætsområdet betyder, at Køge Skoleorkester omlægges til en mere tidssvarende og bæredygtig model, med det formål at tiltrække flere elever«. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra udvalget:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her