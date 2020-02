Send til din ven. X Artiklen: Skoleorkester ønsker mere tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleorkester ønsker mere tid

Køge - 21. februar 2020 kl. 06:01

Hos Køge Skoleorkester er der et stort ønske om at få mere tid til at finde en holdbar orkester-løsning.

Hos Køge Skoleorkester var der stor overraskelse, da et nyt spareforslag lagde op til at afskaffe orkesteret. Derfor så de også frem til et aftalt møde med flere politikere, hvor de ville tale orkesterets sag.

- Det var da et konstruktivt møde, hvor vi fik en god snak om tingene og vi fremlagde vores argumenter i sagen, siger Peter Westerdahl. bestyrelsesformand i skoleorkesteret, og fortæller, at det blandt andet drejer sig om den økonomiske opgørelse, der er fremlagt.

Her kommer bestyrelsen i Køge Skoleorkester til et markant lavere tal for driften af orkesteret end, hvad der er fremlagt af Køge Musikskole, som Køge Skoleorkester hører under.

- På mødet pointerede vi også overfor udvalget, at vi er meget interesserede i et samarbejde med musikskolen og vi håber, at der stadig er tid til at komme i en konstruktiv dialog om orkesterets fremtid, siger Peter Westerdahl og pointerer, at den største besparelse, der er lagt op til i forslaget, jo først kommer til næste år igen:

- Hvis vi kunne få en forlængelse af fristen for nedlæggelsen af Køge Skoleorkester, så tror jeg det vil være gavnligt for alle parter; ikke mindst for børnene og musikkens skyld.

Spareforslaget er ude i høring nu og den slutter søndag den 23.februar.