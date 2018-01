Skoleledere hænges ud på sociale medier: - Det er ikke overraskende

Politiken Research har fået svar fra 430 skoleledere fra landets skoler, og her har 31,1 procent svaret, at de har oplevet at blive omtalt negativt af forældre eller skolebestyrelsen. Det samme har Hastrupskolens leder Thomas Kielgast. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Køge - 12. januar 2018

- Jeg har oplevet at blive beskrevet negativt nogle enkelte gange. Det har været noget, jeg ikke kunne se, men som andre har gjort mig opmærksom på. Det er blandt andet, hvis vi skal tage svære beslutninger i børnesager.

I Køge er Hastrupskolens skoleleder Thomas Kielgast en af mange danske skoleledere, som har oplevet at blive omtalt negativt af forældre eller skolebestyrelsen på de sociale medier. Ifølge en undersøgelse lavet af Politiken Research med svar fra 430 skoleledere landet over er det nemlig knap hver tredje, der har oplevet at blive hængt ud.

I Skolelederforeningen Køge har man endnu ikke haft behov for at diskutere problematikken, men formanden fortæller, at man fremadrettet vil tage diskussionen.

- Emnet er skrevet på min liste af punkter til næste dagsorden. Drøftelsen vil jeg tage med medlemmerne på næste møde, så jeg kan høre nærmere om oplevelserne rundt omkring, siger Steen Rosenberg, der til daglig er skoleleder på Søndre Skole i Køge.

Han er ikke overrasket over, at cirka hver tredje skoleleder på landsplan har oplevet negative kommentarer.

- Grundlæggende er det ikke overraskende, med tanke på den verden vi lever i med sociale medier. Her fylder skolen rigtig meget, men jeg håber, at folk kontakter skolelederen direkte, hvis de har et eller andet, de er utilfredse med, siger Steen Rosenberg.

Mens problematikken endnu ikke har givet anledning til de store diskussioner i Køge, så fortæller Hastrupskolens leder Thomas Kielgast, at det er sket for ham et par gange.

- Det er ikke et omfattende problem, men det er der. Langt hen ad vejen burde skoleledere være forskånet for det, men det er klart, at vi skal også tage nogle svære beslutninger i forhold til forældrenes børn. Eksempelvis når det kommer til underretninger, siger Kielgast og uddyber:

- Hvis forældrene i forvejen står i en sårbar situation, så er der nogle, som tyer til de sociale medier for at få lidt luft. Det et problematisk.

Både Steen Rosenberg og Thomas Kielgast peger på det faktum, at når forældre eller andre kritiserer på de sociale medier, så har skolelederen tit ikke mulighed for at svare igen.

- Der er en udfordring i, at man ikke kan kommentere på det, for der kan være tale om en enkeltsag om en elev, siger Steen Rosenberg, der bakkes op af sin kollega fra Hastrupskolen.

- Jeg har ikke mulighed for at tage genmæle, for det er som regel fortrolige ting, eksempelvis personsager. Der er jeg skakmat, siger Thomas Kielgast.