Skoleleder om udvisning: Mint vil sagtens kunne tage uddannelse i Danmark

På Hastrupskolen, hvor 13-årige Mint går i 7. klasse, undrer man sig over, at Mint ikke skulle være i stand til at blive integreret i det danske samfund.

Skoleleder Thomas Kielgast beskriver Mint som en dygtig pige, der pligtopfyldende passer sin skole.

- Det kan næste ikke være mere forkert, at Mint ikke har muligheder for at blive integreret. Mint er en fantastisk pige, sød og dygtig. Hun står for snart at skulle sluses ud i en almindelig klasse. Hun er en kvik pige, og der er ingen tvivl om, at hun vil kunne gå op til afgangsprøven om tre år. Hun vil også kunne gå ud og få sig en uddannelse bagefter. Hun er en sød og dygtig og skøn pige, som vi både som skole og klasse er glade for, siger Thomas Kielgast, der også er medlem af Køge Byråd for SF.

Han fortæller, at selv om det er en svær tid lige nu, insisterer Mint at blive ved med at komme i skole.

- Selv i mandags, hvor der var masser af tårer, når man får sådan en besked, ville hun i skole. Det giver noget struktur, og hun er glad for at gå i skole og vil gerne passe sine ting. Det er det billede, vi har af hende, siger Kielgast.

Kan I gøre noget fra skolens side for at hjælpe Mint?

- Som skoleleder er jeg jo embedsmand og ligger under for de love, der er. Men vi har før set en sag med en tyrkisk pige fra Køge, som endte med at blive her, fordi man gik ind og lavede en individuel vurdering. Den slags spørgsmål er storpolitik, konstaterer Thomas Kielgast, der fortæller, at formand for skolebestyrelsen på Hastrupskolen, Søren Johansen, vil gå ind i sagen, hvis der bliver mulighed for at få udsættelse af beslutningen om at udvise Mint.

- Vi ved godt, at det her er en standardprocedure, fordi vi i Danmark ikke tager individuelle hensyn, når udlændingesager bliver afgjort. Men vi har alle sammen en forhåbning om, at vi kan købe os noget tid, hvis de pauser den på fredag, så politikere og andre, der kan arbejder med den sag, kan hjælpe med til at få lavet den rigtige afgørelse, siger Thomas Kielgast.

Udlændingestyrelsen har valgt at udvise Mint, der rigtigt hedder Atcharapan Yangyai, fordi man ikke vurderer, at hun har mulighed for at blive integreret i Danmark. Mint skal udvises af Danmark til Thailand på fredag.

