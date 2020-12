Se billedserie - Som det ser ud nu med de ting, der er informeret om i forhold til smittetrykket, så er det den rigtige beslutning at sende eleverne hjem, siger David Elin, der er skoleleder på Vemmedrupskolen. Foto: Jesper From

Skoleleder om nedlukning: - Den eneste rigtige beslutning

Køge - 07. december 2020 kl. 14:11 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Tidligere i dag stod det klart, at skoleelever i 38 kommuner fra 5. klasse og opefter skal sendes hjem fra på onsdag, og frem mod den 3. januar står den nu på fjernundervisning. Spørger man David Elin, der er skoleleder på Vemmedrupskolen i Vemmedrup, så giver beslutningen god mening.

- Som det ser ud nu med de ting, der er informeret om i forhold til smittetrykket, så er det den rigtige beslutning at sende eleverne hjem. Vi er altid bekymret for elevernes sociale tarv, når de bliver isoleret i en periode, men det er den eneste rigtige beslutning, mener David Elin.

Da DAGBLADET Køge fanger ham på telefonen tidlig mandag eftermiddag, har han ikke drøftet situationen med forvaltningen i Køge Kommune, så det er ikke alt, der står klart for skolelederen endnu.

- Men vi laver et snit på personalet, så den gruppe, der tilhører 5. klasse og opefter, bliver sendt hjem for at undervise eleverne virtuelt. Det har vi prøvet før, og både elever og forældre er godt klædt på, fortæller David Elin og fortsætter:

- Når det kommer til personalet for 0.-4. klasse, så bliver de på skolen fysisk og kører det normale skema og fortsætter de retningslinjer, vi indtil videre har fulgt.

Derudover betyder nedlukning, at Vemmedrupskolen må lukke ungdomsskolen ned.

- Det kan være barsk I kommunens skoleudvalg er der ligeledes forståelse for, at eleverne fra 5. klasse og opefter nu bliver sendt hjem for at stoppe smittespredningen.

- Det er klogt at få sendt eleverne hjem så tæt på juleferien. Forhåbentlig kan vi komme videre igen til januar, siger Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget.

Han glæder sig over, at de yngste børn fortsat kan få undervisning på skolen, så forældrene ikke i højere grad skal tænke over pasning.

- Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er vi nødt til at se i øjnene, at der også er et samfund, der skal køre ved siden af. Derfor er det klogt at sørge for pasning til de børn, der er i pasningsalderen, så forældrene kan passe deres arbejde, for det er ikke alle, som kan arbejde hjemmefra, påpeger Andersen.

Udvalgsformanden vurderer dog, at det kan blive hårdt for de elever, som ville have bedre af at møde i skole fysisk og ses med andre børn.

- Mange børn holder nok meget af tiden i skolerne omkring jul, for det kan være ekstra hyggeligt, men der må man give og tage lidt, og i den her situation må det koste, at de må være derhjemme. Selve undervisningen har vi prøvet før, og jeg er stolt af måden, det bliver håndteret, sidst vi lukkede ned, så jeg har fuld tillid til, at det kan lade sig gøre, understreger Mads Andersen og fortsætter:

- Men jeg gruer for de børn, som ikke har så godt af at være hjemme og alene. Dem skal vi være opmærksomme på, for det kan være barsk for nogle.

