Skoleleder om coronasmittede elever: - Vi kan ikke undgå det

Mandag i denne uge blev en elev i 8. klasse på Borup Skolen i Køge Kommune testet positiv for covid-19. Eleven er en del af et mindre hold af sårbare elever, som får lov at være på skolen og få undervisning frem for at få fjernundervisning derhjemme. Som følge af den positive test er fire andre elever samt to lærere sendt hjem som nære kontakter for at blive testet og isoleret.